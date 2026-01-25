《中央再補助16億》大濛場景 鹽水岸內影視基地擴建

台南鹽水岸內影視基地的場景持續擴建。（記者楊金城攝）

第二階段計畫 搭建街景、山城聚落木造街屋等 預計2029年完成

台南鹽水岸內影視基地持續片場建設，擴大影視產業帶動地方發展的外溢效應，今年將進行街景、山城聚落木造街屋等搭建，台南市文化局將陸續展開各項土地開發、營運管理、景片營建、景觀工程、建物修繕等採購案，加速影視基地建設。

已完成大門中軸線大道及廣場修繕

台南市文化局指出，百年鹽水岸內糖廠轉型為國家級影視基地，文化部和台南市政府從二〇一八至二〇二四年計投入六．一億元建設，台南市後再提出二〇二五年～二〇二八第二階段發展計畫，獲行政院公共建設計畫核定補助十六億八〇〇萬元，預計二〇二九年開園。

岸內影視基地目前已完成糖廠大門中軸線景觀大道及廣場修繕、原台糖行政大樓二棟、倉庫四棟修繕，分別作為台南市文化局岸內辦公室、劇組臨時辦公室、會議廳、室內場景搭設倉庫、道具庫房、鹽水地區環境演員訓練教室等使用。

需營造、景觀和劇組等專業人員參與

在片場區已完成局部都市型廣場結構體、車站主體、榮町等西式屋舍計六棟，另目前施工進行主要大街長度延伸六棟，及背面戰後初期建築景片建置，今年則將再進行「牌樓厝區」鄉鎮型街景片十二棟建設，及山城聚落型木造街屋區的人工地盤等建設，擴大片場規模。

文化局說，岸內影視基地建設需要營造業、室內設計業、土木包工商業、景觀工程業、專家學者、影視劇組、美術設計、道具服裝管理、土地規劃、促參開發等專業人員的多面向參與軟硬體建設，今年將陸續展開各項土地開發、營運管理、景片營建、景觀縫合、建物修繕等採購案。

2018年起 已為地方創2.1億元效益

岸內影視基地從二〇一八年開始供劇組進場拍攝借用，有多部作品獲獎，《大濛》更拿下金馬獎最佳影片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳美術設計，文化局統計，岸內影視基地營運期間累計服務劇組人數五萬二九七八人、參訪人數三萬八五七八人，為地方創造二．一億元以上的經濟效益。

基地內仍有不少空地可持續片場建設。（記者楊金城攝）

