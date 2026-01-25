為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊彩繪燈籠 30、31日揮毫送春聯

    2026/01/25 05:30 記者羅國嘉、王峻祺／綜合報導
    新莊彩繪燈籠昨於文化藝術中心前廣場登場。 （記者羅國嘉攝）

    迎接農曆春節，新北市新莊區公所規劃「迎新年慶元宵」系列活動，首場「歡騰新莊賀馬吉 彩繪燈籠迎馬年」昨日上午於新莊文化藝術中心前廣場登場。市長侯友宜到場與民眾一同彩繪燈籠、提前向市民拜年。

    活動邀請多位藝文界名師創作直徑六十公分的巨型燈籠，現場展出十盞風格各異的大師作品，象徵圓滿吉祥、十全十美，增添藝術與節慶氣息。

    新莊區長朱思戎說，一月卅日、卅一日將舉辦「名家揮毫送春聯」，壓軸活動「廟街踩街慶元宵」則於三月三日元宵節晚間登場。

    另外，新莊區公所結合農業部農糧署，昨日在公所及福營行政中心舉辦「馬到新春 愛心滿莊」白米發放活動，發送五公斤白米給列冊弱勢家戶，近萬戶家庭受惠，盼在歲末年終為民眾送上實質關懷與溫暖祝福。

    宜蘭三星蔥、銀柳 進入採收期

    宜蘭三星蔥、銀柳知名，目前進入採收期，三星地區農會昨舉辦青蔥銀柳節推廣，並在三星綜合運動場集結五十攤商行銷農特產，民眾完成闖關就有機會獲得五十元抵用券，門市消費滿額再抽住宿券等好禮，今天還有一天市集活動，除了有精彩表演，也同步推出食農教育互動闖關活動，以青蔥、稻米、有機及產銷履歷等在地農業特色為主題，讓民眾深入體驗農產魅力。

    民眾現場體驗彩繪燈籠。 （記者羅國嘉攝）

