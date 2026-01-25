為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋江翠青年社宅 年中招租

    2026/01/25 05:30 記者黃子暘／新北報導
    板橋區江翠段的「板橋江翠96青年社會住宅」130戶預計今年初完工、年中公告招租。 （新北市城鄉局提供）

    新北市府城鄉發展局持續推動自辦社會住宅興建，今年板橋區江翠段的「板橋江翠九六青年社會住宅」一三〇戶預計年初完工、年中將公告招租，另外，土城板院社宅四二〇戶、中和盛昌社宅六〇五戶接力於今年五月、七月開工，而新泰塭仔圳重劃區社宅九二〇戶與三重富貴社宅三五〇戶統包工程預計今年發包、明年開工。

    城鄉局指出，預計年中招租的江翠社宅為地上十四層、地下三層共一三〇戶的建物，將設置公共老人日照及身心障礙日照中心，周邊有捷運江子翠站、台六四快速道路、大漢橋、華江陸橋、江翠國小、華江傳統市場等交通與生活機能設施。

    土城板院社宅預計二〇三〇年初完工，基地鄰近中正國中、清水國小、土城國民運動中心，並鄰近公車站、未來的捷運土城樹林線LG10站；中和盛昌社宅預計二〇三一年初完工，基地位於圓通路三六九巷一帶，近國道三號中和交流道、錦和國小、錦和高中、公園、醫院等設施，與未來的捷運萬大線LG07站。

    其中，興建中的淡水海天社宅八十八戶預計二〇二八年五月完工，蘆洲光華社宅四五六戶預計二〇二九年八月完工，三重三重社宅四四二戶預計同年十一月完工。

    據內政部統計，新北市截至去年十二月卅一日，地方自辦已完工社宅共七〇一五戶。

