洗盡水患陰霾 蘇澳500人大掃街

蘇澳鎮長李明哲（左一）邀請宜蘭縣代理縣林茂盛（前右一）、環保志工投入街道清掃，象徵洗盡水患後陰霾。（蘇澳鎮公所提供）

去年鳳凰颱風造成蘇澳重大水患，歷經多月復原，鎮民生活逐漸恢復，受損嚴重的冷泉園區也重振旗鼓，鎮長李明哲昨邀宜蘭縣代理縣林茂盛及出動志工等五百人，上街道清掃，象徵洗盡水患後陰霾，迎接嶄新金馬年。

蘇澳街道清掃活動，昨早在蘇澳火車站前展開，除出動公所清潔隊員外，更凝聚蘇澳各環保志工小隊及鴻毅志工群的強大量能，總計動員近五百人，兵分多路在車站周邊、長安社區、永樂社區及各重要幹道大掃除。經縣環保局統計，活動共清理一般垃圾一六八二公斤、菸蒂四．八公斤。

也在雨中掃街的林茂盛，肯定蘇澳志工的熱情與團結，提醒民眾年終大掃除時，一定要落實分類、回收做環保，並配合各公所清運計畫、注意自身安全，春節期間垃圾清運服務資訊，已公布於宜蘭縣政府、環保局官網及「宜蘭垃圾車」APP，供民眾查詢。

李明哲說，蘇澳的美麗需要每一位鎮民的呵護；針對鎮內大型廢棄物，鎮民務必在二月十日前電洽清潔隊預約登記，後續將依登記先後順序安排清運。

