為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵南延高雄站 月台配置簡化

    2026/01/25 05:30 記者侯承旭、葛祐豪／高雄報導
    高雄輕軌「萌虎平安號」上路，穿著虎爺裝的蜜柑站長（左）開心合影。（記者葛祐豪攝）

    高雄輕軌「萌虎平安號」上路，穿著虎爺裝的蜜柑站長（左）開心合影。（記者葛祐豪攝）

    高鐵延伸屏東計畫，行政院改採「高雄方案」，總長二十六．二公里路線，日前召開環評大會審查，決議將進行二階環評，環評委員特別關切「高雄方案」會進入台鐵高雄車站，相關的施工、交通、拆遷必須詳加評析，鐵道局初步回覆，為了減少拆遷，高鐵高雄站的月台配置將簡化。

    高鐵延伸屏東的「高雄方案」將從目前的高鐵左營站先延伸至台鐵高雄站共站，並增設高鐵高雄站，再往東延伸至屏東六塊厝設站。對於工程將進入台鐵高雄站是否影響台鐵營運，鐵道局回覆表示，台鐵高雄站已預留高鐵施工空間，高雄站與高鐵銜接處已施作，後續高鐵施工不影響台鐵高雄站之營運。

    鐵道局還透露，新增的高鐵高雄站，原本預留二島四股月台配置，供列車停靠整備調度，為了減少拆遷，原本規劃的高鐵月台已規劃簡化配置為一島一岸三股。

    至於台鐵高雄站周邊採取明挖工法的交通衝擊，鐵道局表示，開挖範圍位於高雄鐵路地下化臨時軌路廊，現況為高雄市綠園道，施工不影響台鐵營運，並採分階段施工，開挖完成即覆蓋覆工板供人車通行。

    蜜柑萌虎平安號 輕軌彩繪列車首航

    此外，近年媽祖遶境文化成為潮流，高雄捷運公司發揮創意，昨天起推出輕軌聯名彩繪列車「蜜柑站長萌虎平安號」，還有各類可愛的周邊紀念品；高捷董事長楊岳崑並許願，今年平均日運量能突破廿萬人次。高雄市長陳其邁、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、虎爺會會長林鴻儒等人，昨天出席彩繪列車首航，祈願列車往來人群出入平安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播