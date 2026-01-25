高鐵南延高雄站 月台配置簡化

高雄輕軌「萌虎平安號」上路，穿著虎爺裝的蜜柑站長（左）開心合影。（記者葛祐豪攝）

高鐵延伸屏東計畫，行政院改採「高雄方案」，總長二十六．二公里路線，日前召開環評大會審查，決議將進行二階環評，環評委員特別關切「高雄方案」會進入台鐵高雄車站，相關的施工、交通、拆遷必須詳加評析，鐵道局初步回覆，為了減少拆遷，高鐵高雄站的月台配置將簡化。

高鐵延伸屏東的「高雄方案」將從目前的高鐵左營站先延伸至台鐵高雄站共站，並增設高鐵高雄站，再往東延伸至屏東六塊厝設站。對於工程將進入台鐵高雄站是否影響台鐵營運，鐵道局回覆表示，台鐵高雄站已預留高鐵施工空間，高雄站與高鐵銜接處已施作，後續高鐵施工不影響台鐵高雄站之營運。

鐵道局還透露，新增的高鐵高雄站，原本預留二島四股月台配置，供列車停靠整備調度，為了減少拆遷，原本規劃的高鐵月台已規劃簡化配置為一島一岸三股。

至於台鐵高雄站周邊採取明挖工法的交通衝擊，鐵道局表示，開挖範圍位於高雄鐵路地下化臨時軌路廊，現況為高雄市綠園道，施工不影響台鐵營運，並採分階段施工，開挖完成即覆蓋覆工板供人車通行。

蜜柑萌虎平安號 輕軌彩繪列車首航

此外，近年媽祖遶境文化成為潮流，高雄捷運公司發揮創意，昨天起推出輕軌聯名彩繪列車「蜜柑站長萌虎平安號」，還有各類可愛的周邊紀念品；高捷董事長楊岳崑並許願，今年平均日運量能突破廿萬人次。高雄市長陳其邁、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、虎爺會會長林鴻儒等人，昨天出席彩繪列車首航，祈願列車往來人群出入平安。

