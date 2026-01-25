高雄蓋大巨蛋？ 球迷盼但憂養蛋難

高雄若要「孵蛋」，立委及球迷普遍認為205兵工廠是首選。（高市府提供）

民代建議結合造鎮或企業投資 陳其邁︰待民間有具體計畫、且評估可行性後再研議

記者葛祐豪／專題報導

台北大巨蛋啟用後，全台掀起「孵蛋」熱潮，台中、新北趕進度，高雄是否蓋大巨蛋正反立場兩極，高市府目前態度則傾向待民間有具體計畫、且評估可行性後再研議。

大學生︰不只球賽 也可爭取大型演唱會

大本營在澄清湖棒球場的職棒台鋼雄鷹總教練洪一中認為，蓋大巨蛋就是要讓觀眾看球更舒適，高雄暑假酷熱，不然就連下好幾天大雨，戶外運動很辛苦；但他也強調「最主要還是錢的問題，有沒有辦法養這顆蛋！」

林姓大學生表示，日本東京、名古屋、大阪都各有大巨蛋，以台灣多雨氣候，北、中、南應各蓋一顆大巨蛋，不只看棒球，也有利爭取國際大型演唱會來台；王姓家庭主婦說，台北大巨蛋現在是蜜月期，高雄若要蓋大巨蛋，得考量球迷是否夠多。

邱議瑩︰事前做好財政與經濟效益評估

立委邱議瑩提出「大巨蛋結合造鎮計畫」，可參考日本職棒北海道火腿鬥士隊主場，媒合民間資源，透過造鎮計畫，減輕政府財政負擔；且事前要做好財政與經濟效益評估。

立委賴瑞隆認為，為了讓大巨蛋能自主經營，需一併提供土地讓企業興建總部與商辦、飯店等設施，讓業主營利；未來也針對職棒球隊或有財力的企業，鼓勵他們投資，前提是母公司的財力要夠強。

賴瑞隆︰企業自主經營 引進商辦、飯店

市長陳其邁則提醒「生蛋容易養蛋難」，考量到大巨蛋的興建與營運成本，傾向民間投資（BOT）並結合捷運開發，需待民間有具體計畫且評估可行性後再研議，並強調現有的高雄巨蛋和世運主場館已獲得國際肯定。

需地至少10公頃 205兵工廠有捷運被看好

台北大巨蛋所屬的體育園區總面積約十．二公頃，依此標準，高雄若要蓋大巨蛋，至少需要面積十公頃的土地，外界普遍認為有捷運經過的二〇五兵工廠是首選。陳其邁之前曾表態，認為二〇五兵工廠這塊地非常珍貴，更適合給高科技或企業總部。

