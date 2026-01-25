《冠軍之路》屏東特映 嘟嘟︰很感動

《冠軍之路》屏東特映會導演龍男·以撒克·凡亞思、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏、縣長周春米等人到場參與。（記者葉永騫攝）

完整記錄台灣隊在世界棒球十二強賽奪冠的熱血紀錄片《冠軍之路》，屏東縣政府昨天在屏東國賓影城舉辦兩場特映會，導演龍男．以撒克．凡亞思、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏及屏東出身的中華職棒球團教練「嘟嘟」潘威倫都到場參與，分享創作與觀影心路歷程，並邀請縣內國中小學及城市棒球隊球員到場觀影。

屏東縣長周春米表示，非常開心屏東包場《冠軍之路》，邀請屏東的孩子來觀賞，有鶴岡國中、恆春國中、高泰國中，還有復興國小棒球隊，我們這些喜愛棒球的孩子，一起進到戲院裡面欣賞，周春米說，人生只要堅持夢想，終究會有收穫，而屏東縣立國際棒球場已正式動土，未來完工啟用後，將成為南台灣重要的棒球據點。

導演龍男．以撒克．凡亞思則指出，《冠軍之路》不只是記錄奪冠的榮耀時刻，更呈現球員們在壓力、挫折與自我懷疑中，仍選擇堅持信念、勇敢前行的歷程，學會在挑戰面前不放棄，勇敢追逐夢想。

潘威倫感性表示「真的很感動」，自己身為曾參與國家隊賽事的球員，更能深刻體會球員們在場上拚戰的辛苦與榮耀，也勾起當年未能奪勝的遺憾與感觸，期待未來有更多屏東子弟挑戰職棒與國際舞台。

