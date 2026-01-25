南迴鐵路雙軌化 政院核定投入864億

南迴鐵路雙軌化獲行政院核定，徐富癸力爭「枋寮大平台」到位。（徐富癸辦公室提供）

屏南交通建設迎來重大里程碑！行政院正式核定「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究計畫，預計投入約八百六十四億元，將南迴鐵路從屏東六塊厝站一路優化延伸至台東站。屏南立委徐富癸強調，「枋寮大平台」的高架化與空間規劃必須同步到位，讓枋寮不僅是轉運點，更要翻轉成為屏南的交通核心樞紐。

徐富癸力爭枋寮站高架化 成轉運大平台

南迴鐵路長期受限於單軌瓶頸與線形彎繞，影響行車效率與穩定性，其中連結東西部樞紐的枋寮車站更顯重要，枋寮當地居民都期盼中央民代關注，在進行線形改善的同時，必須一併解決枋寮車站周邊長期存在的交通壅塞、空間阻隔及治水工程。

線形改善、瓶頸段雙軌 預計2039年完工

「枋寮是南迴的門戶，更是屏南、恆春半島對外的咽喉。」徐富癸表示，車站若僅維持現況，對地方產業發展幫助有限。他積極主張將「枋寮車站高架化」納入計畫，透過高架化騰出的地面空間進行轉運站、商業開發及周邊規劃，整合為「枋寮大平台」，讓地方交通與城鄉發展並行，將持續要求中央全額負擔或減輕地方政府配合款壓力，確保工程不縮水。

範圍從屏東六塊厝站至台東站

根據核定，該計畫範圍涵蓋屏東六塊厝站至南迴線台東站，將進行線形改善、瓶頸路段雙軌化及單軌區間優化等工程，總經費約約八百六十四億元，預計於二〇三九年完工。完工後不僅能提升行車安全性、增加班次頻次，更能在北迴鐵路因天災受阻時，擔負起全台重要的交通備援重任。

