    台東鳳梨釋迦外銷價跌 立委促調節產銷

    2026/01/25 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東鳳梨釋迦進入產季，但因中國課高關稅，外銷狀況不佳，引起立委關切。（記者黃明堂攝）

    中國自今年起對鳳梨釋迦課徵包含關稅與增值稅在內廿九％的綜合稅率，高額成本轉嫁至產地，導致收購價格大幅下探，逼近生產成本。面對產銷失衡困境，台東跨黨派立委陳瑩、莊瑞雄與黃建賓紛紛發聲，要求中央政府啟動產銷調節機制，守護農民心血。

    農業部允提供海、空運獎勵

    立委黃建賓於立法院邀集農業部官員商榷，農業部承諾將針對亞洲、歐美、紐澳及中東等市場提供海、空運獎勵，並針對取得產銷履歷或技術改良認證的農產給予加碼補助，相關辦法將於近期公告。

    立委陳瑩與莊瑞雄則同步向行政院及農業部要求落實「產銷調節平衡」措施。除了整合農會、合作社與四大超商等大型通路以擴大內需，更應視市場價格波動，適時啟動多元加工收購與促銷。陳瑩指出，農民在面對氣候與市場競爭的雙重壓力下極為無辜，政府必須扛起責任，提供實質的運費與資材補助，避免產地價格崩盤。

    鳳梨釋迦目前採收進度僅約一至二成，將進入採收高峰。莊瑞雄說，每一顆果實都是農民在災後沒日沒夜搶救回來的辛勤結晶，政府應在產季關鍵時刻即刻介入。目前中央已承諾透過境內外雙管齊下的策略，力求穩定產銷秩序，讓台東農民能安心度過這場產銷寒冬。

