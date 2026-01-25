為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    保護濕地 擬定6年24億白皮書

    2026/01/25 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    內政部國家公園署長王成機表示,未來1年,國家公園署已研擬規劃6年24億的濕地保育中長程計畫。(國家公園署提供)

    內政部國家公園署長王成機表示，未來1年，國家公園署已研擬規劃6年24億的濕地保育中長程計畫。（國家公園署提供）

    濕地是地球上生產力最豐富的生態系統之一，內政部國家公園署長王成機表示，今年國家公園署將提出「濕地政策白皮書」，目前已研擬規劃六年廿四億的濕地保育中長程計畫，預計本月會報行政院審議、核定。

    國家公園署昨舉辦「二〇二六全民濕地日」十週年活動，內政部次長吳堂安致詞時表示，濕地在因應極端氣候、守護自然碳匯及生物多樣性上扮演關鍵角色。

    內政部持續推動濕地標章，鼓勵民眾消費和參與活動時，選擇對濕地友善的產品與服務，形成「保育與經濟雙贏」的循環，截至去年底，已授予十五個標章認證。

    王成機則說明，國家公園署業務範圍包含國家公園、五十九個重要濕地，以及全國所有海岸，「Team國家公園」就是要串聯從河川源頭至濕地、海岸與海洋的完整生態廊帶，接軌國際保育趨勢。

    國家公園署將在一年內提出台灣的濕地、海岸管理、國家公園的政策白皮書。因「濕地保育法」施行已超過十年，國家公園署會列出以六年為規劃的中長程計畫及工作項目，預計本月會報行政院爭取支持，力拚落實執行。

    「與濕地共生─台灣濕地映像」攝影比賽得獎作品,即日起至1月30日在科教館地下1樓走廊展出。(國家公園署提供)

    「與濕地共生─台灣濕地映像」攝影比賽得獎作品，即日起至1月30日在科教館地下1樓走廊展出。（國家公園署提供）

