    首頁 > 生活

    中國調關稅 鳳梨釋迦產地價跌

    2026/01/25 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    鳳梨釋迦進入產季，然而今年中國提高鳳梨釋迦進口關稅至20％、再加上增值稅9%，導致外銷受阻；農糧署表示，已規劃海外拓銷獎勵，同時規劃啟動擴大內需等措施，幫助產銷穩定。（記者黃明堂攝）

    鳳梨釋迦進入產季，然而今年中國提高鳳梨釋迦進口關稅至20％、再加上增值稅9%，導致外銷受阻；農糧署表示，已規劃海外拓銷獎勵，同時規劃啟動擴大內需等措施，幫助產銷穩定。（記者黃明堂攝）

    鳳梨釋迦正值採收期，但中國提高鳳梨釋迦進口關稅至廿％、再加上增值稅九％，成本多由貿易商轉嫁至源頭，直接壓低產地收購價格；農業部農糧署表示，已規劃海外拓銷獎勵，補助海（空）運每公斤三至七十元及相關附加獎勵，也規劃啟動擴大內需、多元加工及結構調整等措施助產銷穩定。

    農糧署規劃海外拓銷獎勵

    農糧署主任秘書陳立儀表示，一一四、一一五年期鳳梨釋迦全台收穫面積共二四五四公頃，台東縣占九十九％，預估產量為一萬二七六一公噸。去年受楊柳颱風影響，今年期十一至十二月早期果量少，採收進度約二成，產期集中在一月下旬至二月下旬採收。

    鳳梨釋迦即將迎來採收高峰，但中國市場萎縮、產地價格下探。陳立儀指出，去年十二月已邀集相關單位研訂產銷穩定措施，首先是擴大內需，也會輔導產製多元加工產品，擴大台灣釋迦產品外銷等。外銷部分，陳立儀呼籲業者，應避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，開拓多元高端國家市場。

