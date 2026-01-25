為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立即復甦型補貼月底截止申請 光復災民怨：只剩一週才知道

    2026/01/25 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    原民會昨在光復國小舉辦產業及住宅重建修繕說明會。（記者花孟璟攝）

    原民會昨在光復國小舉辦產業及住宅重建修繕說明會。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪堰塞湖潰流事件迄今四個月，行政院原民會昨於光復國小舉辦產業再生復甦計畫、住宅補貼說明會，再生計畫中「立即復甦型」補貼最高八十萬元將於本月底截止申請，但許多災民表示「距截止日剩一週才知道」！也有農民反映，農機具及設施補助項目主要針對產銷班跟合作社「個體戶農民沒有」，希望補助範圍擴大。

    最高80萬元 韌性建構200萬

    原民會指出，產業復甦計畫分成立即復甦型最高八十萬元，可補助生產設備如小型耕耘機、噴霧器、冷鏈，餐飲業如冷藏冷凍櫃、烤箱、收銀機，或是空間恢復修繕。

    另有需要寫計畫的韌性建構計畫、在地循環計畫，最高可補助二百萬元，補助農業設施、農產加工、節能系統、品牌行銷、人力培訓等。

    內政部國土署也提供光復鄉災區七個村的民眾「重建重購住宅」的貸款利息補貼，最高三五〇萬元；修繕貸款最高一五〇萬元，免繳本金的寬限期最長分別為五年、三年。

    原民會：可先申請再補件

    然而，「立即復甦型」申請期至本月底截止，其餘兩項至三月五日，災民批評，申請期限只剩一星期居民才知道。原民會代表則回應，可以先送件再補件，有問題也可找原民會在光復鄉的關懷人員。

    原民會表示，受災民眾如果已修繕完成，也可憑單據申請補助。（記者花孟璟攝）

    原民會表示，受災民眾如果已修繕完成，也可憑單據申請補助。（記者花孟璟攝）

    受災民眾表達意見希望原民會協助解決。（記者花孟璟攝）

    受災民眾表達意見希望原民會協助解決。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播