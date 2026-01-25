立即復甦型補貼月底截止申請 光復災民怨：只剩一週才知道

原民會昨在光復國小舉辦產業及住宅重建修繕說明會。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流事件迄今四個月，行政院原民會昨於光復國小舉辦產業再生復甦計畫、住宅補貼說明會，再生計畫中「立即復甦型」補貼最高八十萬元將於本月底截止申請，但許多災民表示「距截止日剩一週才知道」！也有農民反映，農機具及設施補助項目主要針對產銷班跟合作社「個體戶農民沒有」，希望補助範圍擴大。

最高80萬元 韌性建構200萬

原民會指出，產業復甦計畫分成立即復甦型最高八十萬元，可補助生產設備如小型耕耘機、噴霧器、冷鏈，餐飲業如冷藏冷凍櫃、烤箱、收銀機，或是空間恢復修繕。

另有需要寫計畫的韌性建構計畫、在地循環計畫，最高可補助二百萬元，補助農業設施、農產加工、節能系統、品牌行銷、人力培訓等。

內政部國土署也提供光復鄉災區七個村的民眾「重建重購住宅」的貸款利息補貼，最高三五〇萬元；修繕貸款最高一五〇萬元，免繳本金的寬限期最長分別為五年、三年。

原民會：可先申請再補件

然而，「立即復甦型」申請期至本月底截止，其餘兩項至三月五日，災民批評，申請期限只剩一星期居民才知道。原民會代表則回應，可以先送件再補件，有問題也可找原民會在光復鄉的關懷人員。

原民會表示，受災民眾如果已修繕完成，也可憑單據申請補助。（記者花孟璟攝）

受災民眾表達意見希望原民會協助解決。（記者花孟璟攝）

