公費留學變革 5大信賴產業保人才

搶關鍵科技人才，教育部改革公費留學制，五大信賴產業領域取消筆試，學費補助加碼台幣近百萬元，吸引優秀學子善用國家資源，赴海外學習後返國貢獻。（資料照）

教部：各國積極延攬 台灣須及時調整政策

半導體、人工智慧AI、軍工、資安與次世代通訊等關鍵科技領域人才不足，教育部大幅改革公費留學制度，教育部主秘林伯樵指出，現行公費留學制度以筆試為主，選才邏輯仍停留在傳統學科導向，與國際頂尖大學博士甄選模式逐漸脫節，在美國、日本與歐盟相繼加碼投資半導體與人工智慧，並積極延攬全球高端科技人才下，台灣必須及時調整人才政策。

陳文章建議返國服務時程縮短為5年

台灣大學校長陳文章指出，國外頂尖大學學費與當地生活成本持續上升，提高補助不僅能減輕學生經濟負擔，也能提升優秀學生赴海外深造意願。在國際學術與研究體系中，是否有穩定經費往往影響指導教授是否願意接收學生，若學生能自帶獎學金或研究經費，對國外知名教授而言等同降低研究負擔，有助提升台灣學生進入頂尖研究團隊的機會，擴大國際競爭力。

請繼續往下閱讀...

依規定，延緩返國服務期間為十五年，陳文章認為，對半導體、人工智慧等高度競爭且快速演進的產業而言，人才回流的時效性極關鍵，可考慮將返國服務時程前移，例如要求學成後五年內返國服務，或允許其於我國企業海外分公司服務，以提高政策效益。

陳文章也建議，可為初任教職的青年學者設計國際研修計畫，在受聘後、任職前，提出國家重點領域計畫，提供一至二年赴國外頂尖實驗室訪問的研究機會，國科會博士生與博士後研究人員海外培育計畫亦可提升補助。

武東星：強化台灣在全球關鍵地位

暨南國際大學校長武東星表示，公費留學制度的調整代表政府首次以「產業戰略」為核心，重新設計選才機制、而非僅以學術成績為唯一標準，不僅是教育政策的修補，更是國家科技戰略的一次結構性調整，若改革奏效，將有助於建立穩定的高階科技人才供給鏈，並強化台灣在全球科技版圖中的關鍵地位。

武東星也提到，高階科技人才的養成管道必須要多元化，部分學生因近年國外學費與生活費不斷上漲，對出國留學會多考慮，提高需求領域的留學補助有助政策性引導，為台灣優勢產業做好中長期的人才準備；錄取方式的改變，更可吸引學生重視在學期間或畢業後多元表現，報考人數也會增加，可更客觀挑選出優秀且適合的人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法