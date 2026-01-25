提升孕期照護 生產更安全

截至2024年底，累計核准生產事故救濟案件達2308件，救濟金額超過14.5億元。（資料照）

衛福部昨天公布最新生產事故救濟報告，二〇二四年整體救濟案件為七年來新低。衛福部強調，未來將持續從提升周產期照護品質、支持婦女與家庭、強化社會責任三大方向推動政策。

「生產事故救濟條例」自二〇一六年六月卅日上路，凡國人及其外籍配偶在台生產發生事故造成產婦、胎兒或新生兒重大傷害或死亡，都可申請救濟。截至二〇二四年底，累計核准救濟案件已達二三〇八件，救濟金額超過十四．五億元。

事前預防勝過事後補償 衛福部政策轉向

衛福部醫事司司長劉越萍分析，出生人口減少、母數縮小，「確實有可能」讓救濟件數跟著下降，但數據其實也反映出生產變得更安全。

近年政策重點已從「事後補償」轉向「事前預防」，包括強化周產期醫療網絡、加強產後大出血與栓塞風險控管，及與婦產科與兒科醫學會合作，透過個案回溯與專業審查，找出可改善環節，降低母嬰風險。

劉越萍說明，衛福部針對產婦死亡原因推動包含產後大出血組合式照護模式、預防產後靜脈栓塞及肺栓塞的救命繩計畫等，在周產期醫療體系下，強化醫院與診所的合作機制，例如孕婦發生產後大出血等緊急狀況時，醫院可協助周邊生產診所進行輸血與轉診，提升急救效率。

與兒、婦科合作 改善制度

劉越萍說，衛福部也持續透過救濟申請資料，掌握事故個案背景，並與兒科與婦產科醫學會合作，檢討與改善制度。對於事故家庭的心理支持，醫院也會與心理健康司合作，強化心理扶助與後續支持機制。

