為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    我孕產婦死亡率 仍高於日韓

    2026/01/25 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。（美聯社）

    國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。（美聯社）

    生產事故核准救濟案 件數創7年來新低

    二〇二四年國內生產事故核准救濟案件共二六〇件，較前一年減少四十件，是近七年新低，也是連續三年來首次出現下降趨勢。但孕產婦死亡率仍高於日、韓。專家直言，在高齡產婦越來越多的時代，救濟件數能下降並不容易，背後是產科醫療體系長期累積的努力，但也凸顯母嬰安全還有未竟之路，轉診制度、偏鄉產科與預防醫療仍是挑戰。

    「如果只是出生數下降，事故救濟件數不會掉這麼多」，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈分析，二〇二二年到二〇二四年間出生數維持在約十三萬人，降幅僅約一％到二％，但生產事故救濟案件卻減少一成，顯示救濟案件下降並非單純因少子化所致，而是政府與醫療端推動產後大出血整合照護、肺栓塞預防等措施已發揮效果。

    高風險孕婦未及早轉診 錯失時機

    但從國際比較來看，二〇二三年台灣每十萬名活產的孕產婦死亡率約十二人，高於日本的三．六人，也略高於韓國的十人。黃建霈認為，部分基層診所因生產量減少，傾向留住產婦，但高風險孕婦若未及早轉診，等到狀況惡化才轉院，往往已錯失時機。

    他指出，少子化導致部分產科院所退場，偏鄉首當其衝，一旦產科據點消失，孕產風險反而升高，政府應建立更完善轉診誘因，讓高風險孕婦提早被接住，而不是等到出事才補救。

    死因多為大出血、肺栓塞、羊水栓塞

    衛福部也分析，孕產婦死亡主要原因包括產後大出血、肺栓塞與羊水栓塞，新生兒重大傷害則多與腦部缺氧或出血相關。黃建霈說，產後大出血發生率約二％到三％，多數可控，但肺栓塞與羊水栓塞雖罕見，死亡率卻極高，且隨高齡孕產增加與飲食生活型態改變。

    近年台灣案例明顯增加，肺栓塞發生率約千分之一、死亡率約三％至五％；羊水栓塞發生率約萬分之一，死亡率接近八十％。

    胎兒死亡 占生產事故救濟案件過半

    黃建霈也提到，「胎兒死亡」仍占生產事故救濟案件過半，除臍帶意外等不可控因素外，妊娠糖尿病與妊娠毒血症若未及時處置，也可能大幅提高風險。他強調，適齡生育、在健康狀態下孕產，仍是降低風險的一大關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播