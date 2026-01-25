我孕產婦死亡率 仍高於日韓

國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。（美聯社）

生產事故核准救濟案 件數創7年來新低

二〇二四年國內生產事故核准救濟案件共二六〇件，較前一年減少四十件，是近七年新低，也是連續三年來首次出現下降趨勢。但孕產婦死亡率仍高於日、韓。專家直言，在高齡產婦越來越多的時代，救濟件數能下降並不容易，背後是產科醫療體系長期累積的努力，但也凸顯母嬰安全還有未竟之路，轉診制度、偏鄉產科與預防醫療仍是挑戰。

「如果只是出生數下降，事故救濟件數不會掉這麼多」，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈分析，二〇二二年到二〇二四年間出生數維持在約十三萬人，降幅僅約一％到二％，但生產事故救濟案件卻減少一成，顯示救濟案件下降並非單純因少子化所致，而是政府與醫療端推動產後大出血整合照護、肺栓塞預防等措施已發揮效果。

請繼續往下閱讀...

高風險孕婦未及早轉診 錯失時機

但從國際比較來看，二〇二三年台灣每十萬名活產的孕產婦死亡率約十二人，高於日本的三．六人，也略高於韓國的十人。黃建霈認為，部分基層診所因生產量減少，傾向留住產婦，但高風險孕婦若未及早轉診，等到狀況惡化才轉院，往往已錯失時機。

他指出，少子化導致部分產科院所退場，偏鄉首當其衝，一旦產科據點消失，孕產風險反而升高，政府應建立更完善轉診誘因，讓高風險孕婦提早被接住，而不是等到出事才補救。

死因多為大出血、肺栓塞、羊水栓塞

衛福部也分析，孕產婦死亡主要原因包括產後大出血、肺栓塞與羊水栓塞，新生兒重大傷害則多與腦部缺氧或出血相關。黃建霈說，產後大出血發生率約二％到三％，多數可控，但肺栓塞與羊水栓塞雖罕見，死亡率卻極高，且隨高齡孕產增加與飲食生活型態改變。

近年台灣案例明顯增加，肺栓塞發生率約千分之一、死亡率約三％至五％；羊水栓塞發生率約萬分之一，死亡率接近八十％。

胎兒死亡 占生產事故救濟案件過半

黃建霈也提到，「胎兒死亡」仍占生產事故救濟案件過半，除臍帶意外等不可控因素外，妊娠糖尿病與妊娠毒血症若未及時處置，也可能大幅提高風險。他強調，適齡生育、在健康狀態下孕產，仍是降低風險的一大關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法