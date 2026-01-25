「勿用行動電源」引發反彈 北捷道歉

台北捷運站內設有多個行動電源租借站，議員表示勿使用不太合理。 （記者甘孟霖攝）

藍綠白批矯枉過正 苗博雅酸「先禁城市」 北捷緊急宣布：不會制止

台北捷運廿三日宣布，因國內外頻傳行動電源自燃起火影響捷運系統，未來將勸導民眾進入捷運系統勿用行動電源。政策一出引發許多民眾反彈，社會民主黨籍北市議員苗博雅就酸台北市「先禁城市」；民進黨籍議員林延鳳批政策宣布太過曖昧不明，也可能造成乘客間的衝突；國民黨籍議員詹為元質疑矯枉過正、因噎廢食；民眾黨籍議員陳宥丞也說，反對粗糙的禁止。

北捷前天宣布政策後，原本表示員工會對使用者勸導制止，輿論發酵一天後，北捷於昨日晚間緊急召開記者會指出，目前並無法源禁止民眾使用，北捷不會「制止」民眾使用行動電源。此次宣告是希望喚起民眾關注使用行動電源的潛在危險性，並呼籲儘量不要在捷運系統中使用；對於先前表達可能造成大眾誤會，北捷表示歉意。

消息發布後，苗博雅就在臉書貼文分享，網友嘲諷蔣市府此做法是因噎廢食、「先禁城市」。

林延鳳︰無明確規範恐造成乘客對立

林延鳳說，現在行動電源不只有接線的也有無線充電型，北捷要禁止應該把相關定義說明清楚，否則民眾無所適從，且到底由誰取締？如何進行？如果只是勸導，那對行車安全沒有實質幫助，這是假安全之名行禁止之實，沒有明確規範也可能造成乘客間對立。

詹為元︰3年僅5件自燃 發生率低

詹為元於臉書貼文說，北捷近三年僅五件行動電源自燃，屬於極低發生率，卻要所有通勤族全面承擔限制，反而模糊問題核心。在國際上許多國家採取「隔離與控管」，如導入防火袋包覆鋰電池，而非全面禁止一般使用；釜山地鐵去年禁止大型容量行動電源，也非全面禁止；矛盾的是，北捷還有多個行動電源租借服務站，政策邏輯前後不一。

陳宥丞︰突襲式政策 讓人無所適從

陳宥丞臉書貼文表示，宣導禁令一出，捷運基層同仁就向他反映不知如何稽查？民眾若不配合是否有強制力？未來可以增設安檢設備？設備有爭議誰來認定？蔣市府突襲式政策不是第一次，前幾週才突襲營養午餐免費政策，配套全無，現在又突襲行動電源限制，讓人無所適從。他說，放眼亞洲，除中國地鐵有較嚴格限制外，多數先進國家並未全面禁止，紐約地鐵即便老舊，也未見過如此因噎廢食的禁令，他支持加強管理，但反對粗糙的禁止。

