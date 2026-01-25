為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰縣補助皮蛇疫苗施打 26日預約登記

    2026/01/25 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣實施帶狀疱疹疫苗補助案，第一波大排長龍，許多長輩半夜就來排隊。（民眾提供）

    彰化縣實施帶狀疱疹疫苗補助案，第一波大排長龍，許多長輩半夜就來排隊。（民眾提供）

    彰化縣首次實施「帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗」限量補助方案，由於第一波預約造成民眾半夜來排隊，只好宣布廿六鄉鎮市共四五六七劑給一般長者的餘額，全數改為本月廿六日下午一點半起開放預約登記。為避免民眾排隊風吹日曬，將在彰化市、員林市與鹿港鎮等衛生所的前方搭棚，讓民眾可以在棚下遮蔭處排隊。

    避免半夜來排隊 下午一點半開放

    衛生局長葉彥伯強調，把預約登記時間改到下午，就是希望民眾不要太早來排隊，且這次將把餘額一次全數釋出，讓更多人有機會可以登記到，就算再早來排隊，也是到了預約時間才會發放號碼牌，提早來排隊並不會提早領到。

    葉彥伯指出，首次辦理帶狀疱疹疫苗限量補助，考量一般長者仍必須自付六千元，才會設定六十五歲以上的條件，沒想到反應如此熱烈，這次預約登計額滿，也會登記候補資格，如果低收與中低收入戶有長輩沒有施打疫苗，多餘疫苗優先提供給候補名單。

    配額部分，各鄉鎮市衛生所疫苗配額依人口比例調整，其中，名額最多的是彰化市南、西、北區共五九六劑，第二為員林市四三九劑、第三為和美鎮二九四劑、第四為鹿港鎮二八五劑，為保障偏鄉權益，民眾注射疫苗地點就是登記預約地點，避免民眾跑去偏鄉搶名額。

