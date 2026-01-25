國姓咖啡節 綠雕園區愛心打卡點吸客

國道六號國姓交流道高架橋下綠雕園區，增設愛心打卡點，吸引遊客合影。（記者張協昇攝）

南投國姓鄉是國內咖啡重要產地，國姓咖啡節活動昨（廿四）日起在橋聳雲天綠雕園區一連舉辦兩天，現場集結數十攤精品咖啡及在地當季水果、農特產品展售，縣府也啟用全新的「愛心」拍照打卡點，可與國道六號國姓交流道高架橋構成愛心造型，留下有趣的合影畫面。

國姓鄉長邱美玲表示，國姓咖啡品牌近幾年越來越響亮，辦理咖啡節活動就是希望讓消費者沉浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嚐、選購精品咖啡及當季的水果，今年咖啡節提早至元月舉辦，並移至綠雕園區辦理，歡迎大家到國姓走走，買咖啡、賞美景，體驗客庄風情，採購滿額還可抽獎，獎品有黃金及iPhone17等獎項。

縣府農業處長蘇瑞祥指出，國人對於台灣本土咖啡接受度提高，縣內種植咖啡面積約一八一公頃，國姓鄉咖啡面積即占七十五．五公頃，更首創推動產地證明標章，在縣府及公所聯手輔導推廣及農民持續精進技術下，國姓咖啡已打出品牌口碑。

蘇瑞祥強調，縣府最近也在綠雕園區增建體能遊樂設施，並新設一處愛心打卡點，遊客在此拍照，能夠捕捉到最美麗的橋景，非常適合親子同遊。

國姓咖啡節週休假日登場。（記者張協昇攝）

