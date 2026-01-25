為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「山邊媽祖」台中贊境 何欣純、楊瓊瓔、江啟臣祈福

    2026/01/25 05:30 記者張軒哲、蔡淑媛、許國楨／台中報導
    立委何欣純代表綠營競逐下屆台中市長，祈求媽祖庇佑賜福。（記者蔡淑媛攝）

    立委何欣純代表綠營競逐下屆台中市長，祈求媽祖庇佑賜福。（記者蔡淑媛攝）

    縣市長選舉今年底展開，選戰升溫，立委何欣純代表綠營競逐下屆台中市長，反觀藍營提名未定，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣疑似內鬨，恐以初選決定，三人昨皆參加苗栗「後龍山邊媽祖」台中贊境賜福活動，上午在萬和宮，鑾轎先停駐楊瓊瓔前賜福，江啟臣則在萬和宮廟內恭迎，下午鑾轎也停在何欣純前賜福，三人都祈求媽祖庇佑當選市長。

    鑾轎轉來停駐 何感動跪拜

    苗栗「後龍山邊媽祖」百年來首次出轎至台中，何欣純昨天下午在萬春宮恭迎起駕，媽祖鑾轎突然轉向停駐在她面前，讓她驚喜萬分，跪在鑾轎前不停膜拜，事後受訪時驚呼「媽祖一直靠近我，為我停下來」、「我一定會更加努力，為台中市打拚。」

    「很驚喜、好感動。」何欣純仍不敢置信「媽祖來找我嗎？一直靠近我。」她說，在萬春宮恭迎起駕，不料鑾轎突然轉向，朝她停留，她擔心阻擋動線，還不斷向旁邊移動，「結果媽祖為我停下來。」何欣純立刻在鑾轎前跪拜祈福，事後受訪直說「真的感動到語無倫次。」

    楊廟前等候 媽祖賜福3分鐘

    昨天一早楊瓊瓔與江啟臣不約而同到萬和宮參拜山邊媽祖，兩人握手致意，化解近日因爭取提名的尷尬氛圍；楊瓊瓔說，她在廟前等待鑾轎到來，祈求台中越來越讚，成為宜居城市，此時媽祖鑾轎轉向停在她前面賜福三分鐘，廟方執事人員說，「媽祖要找祂要找的人。」

    廟內迎媽祖 江祈國泰民安

    江啟臣則是在廟內恭迎神轎，他受訪表示，向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，也希望「馬到成功、馬上幸福、金榜題名」，媽祖文化在台灣不只是宗教信仰，更是連結地方、凝聚人心的文化力量。

    立委楊瓊瓔祈求後龍山邊媽祖賜福。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔祈求後龍山邊媽祖賜福。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（左三）在南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」。（記者廖耀東攝）

    立法院副院長江啟臣（左三）在南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播