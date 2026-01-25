「山邊媽祖」台中贊境 何欣純、楊瓊瓔、江啟臣祈福

立委何欣純代表綠營競逐下屆台中市長，祈求媽祖庇佑賜福。（記者蔡淑媛攝）

縣市長選舉今年底展開，選戰升溫，立委何欣純代表綠營競逐下屆台中市長，反觀藍營提名未定，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣疑似內鬨，恐以初選決定，三人昨皆參加苗栗「後龍山邊媽祖」台中贊境賜福活動，上午在萬和宮，鑾轎先停駐楊瓊瓔前賜福，江啟臣則在萬和宮廟內恭迎，下午鑾轎也停在何欣純前賜福，三人都祈求媽祖庇佑當選市長。

鑾轎轉來停駐 何感動跪拜

苗栗「後龍山邊媽祖」百年來首次出轎至台中，何欣純昨天下午在萬春宮恭迎起駕，媽祖鑾轎突然轉向停駐在她面前，讓她驚喜萬分，跪在鑾轎前不停膜拜，事後受訪時驚呼「媽祖一直靠近我，為我停下來」、「我一定會更加努力，為台中市打拚。」

「很驚喜、好感動。」何欣純仍不敢置信「媽祖來找我嗎？一直靠近我。」她說，在萬春宮恭迎起駕，不料鑾轎突然轉向，朝她停留，她擔心阻擋動線，還不斷向旁邊移動，「結果媽祖為我停下來。」何欣純立刻在鑾轎前跪拜祈福，事後受訪直說「真的感動到語無倫次。」

楊廟前等候 媽祖賜福3分鐘

昨天一早楊瓊瓔與江啟臣不約而同到萬和宮參拜山邊媽祖，兩人握手致意，化解近日因爭取提名的尷尬氛圍；楊瓊瓔說，她在廟前等待鑾轎到來，祈求台中越來越讚，成為宜居城市，此時媽祖鑾轎轉向停在她前面賜福三分鐘，廟方執事人員說，「媽祖要找祂要找的人。」

廟內迎媽祖 江祈國泰民安

江啟臣則是在廟內恭迎神轎，他受訪表示，向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，也希望「馬到成功、馬上幸福、金榜題名」，媽祖文化在台灣不只是宗教信仰，更是連結地方、凝聚人心的文化力量。

立委楊瓊瓔祈求後龍山邊媽祖賜福。（記者張軒哲攝）

立法院副院長江啟臣（左三）在南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」。（記者廖耀東攝）

