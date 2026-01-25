為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藥師家訪 長者用藥有安全感

    2026/01/25 05:30

    記者蔡淑媛／專題報導

    「藥師不只是把藥交出去，而是讓民眾真正用對藥、用得安全！」藥師許青育表示，部分長者因跨科別就醫、自行購買成藥或服用親友帶回的藥物，家中常堆滿三、四十種藥品，卻分不清楚該怎麼吃，潛藏嚴重交互作用與過量風險，「身為藥師，走出藥局、走進需要幫助的人家中，才是真正發揮專業。」

    八十多歲的黃阿嬤用藥方式隨性，兩度因低血糖送急診，還合併氣喘、便秘等問題，經許青育居家訪視，逐一檢視並整合處方藥與自行購買藥品，搭配藥盒管理與衛教說明，協助建立正確用藥習慣，血糖與呼吸狀況明顯改善，排便也趨於穩定。黃阿嬤感動說，謝謝藥師特地來家裡幫我整理藥，現在吃藥不再亂七八糟，身體也舒服多了。」

    藥師陳信宏深入和平區，照護獨居、經濟條件不佳的陳先生，陳先生長期有高血壓、關節炎等慢性病，卻不清楚量血壓時機，也未規律服藥，藥師透過三次居家訪視，教導正確量測與紀錄血壓，說明按時服藥的重要性，逐步建立病識感，現在陳先生血壓穩定，服藥遵從性也大幅提升，對藥師的到來充滿期待。

    「藥師不是商人，專業才是我們的價值。」兩位藥師提及，最大的成就感來自民眾的信任與依賴，當個案說出「你沒來看我，我會沒有安全感」，就是支持他們持續投入藥事照護的最大動力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播