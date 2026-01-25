台中高風險長者 專業用藥整合迫切

台中市推動「弱勢家庭及獨居老人藥事照護計畫」，藥師專業守護長者用藥安全。（台中市食安處提供）

弱勢家庭及獨老 規律使用5種以上藥物、罹患至少2種慢性病者佔多數

記者蔡淑媛／專題報導

台灣邁入超高齡社會，高齡人口快速增加，伴隨多病共存、重複用藥及不當用藥等風險，藥品支出持續攀升，台中市推動「弱勢家庭及獨居老人藥事照護計畫」，發現「規律使用五種以上藥物或一天需服用九至十二顆藥品」，以及「獨居且罹患兩種以上慢性病者」占最大宗，凸顯高風險長者對專業用藥整合服務的迫切需求。

首次訪視 多重用藥普遍

台中市府整合四大藥師（生）公會，爭取中央經費，招募專業藥師深入社區與家庭，提供到宅藥事照護服務，台中市食品藥物安全處長傅瓊慧表示，該計畫已執行十四年，去年有一二六名藥師投入服務，實際收案二九九人，平均每位個案面臨五．五項醫療或用藥問題。

收案以高風險長者為主，「多重用藥族群」、「獨居且多重慢性病者」兩類合計近七十五％；不少個案同時患有高血壓、糖尿病及高血脂，首次訪視時平均用藥品項高達七．四一項，多重用藥情形普遍。

訪視後 9成改善藥物問題

藥師訪視發現，用藥問題不僅源自藥物本身，超過六成有忘記服藥、未依醫囑調整劑量，或藥品存放不當，甚至不清楚如何處理家中餘藥；還有不少個案屬於弱勢或「老老相顧」家庭，由年邁配偶擔任主要照顧者，照護壓力與健康風險都增加。

加強藥袋圖像化 友善易讀

參與計畫的藥師許青育指出，藥師透過藥物盤點與整合，協助辨識重複或不必要用藥，並與醫師溝通調整處方，循序衛教與行為引導，幫助長者建立正確服藥習慣。

傅瓊慧表示，多數個案經一至三次訪視，用藥品項逐步下降，超過九成的藥物相關問題獲得改善，有效降低藥物不良反應風險與醫療資源浪費，同時進行資源連結，約三分之一個案獲轉介送餐、復康巴士、社工訪視或輔具申請等服務，擴大照護層面。

傅瓊慧坦言，超過一成高風險長者因閱讀障礙無法理解藥袋資訊，顯示未來需加強圖像化、友善易讀的衛教方式；「老老相顧」比例逐年攀升，照顧者支持系統仍待強化，才能因應高齡化社會的長期照護挑戰。

