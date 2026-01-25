竹市數發處未成立 竟開副處長缺

新竹市府今年將成立養護工程處與數位發展處兩個新局處，但兩局處還未經議會審議通過設立，市府人事處就已在網站公告數發處副處長開缺採內陞甄審，因僅限廿三日到廿六日報名，扣除兩天假日，實際僅開放兩天供市府內部符合資格人選參與徵才，遭市府員工質疑徵才時間太短，恐已內定好人選，網站公告只是走程序過水。

對此，市府人事處表示，有關竹市新增數位發展處及養護工程處組編案，日前已在今年一月十三日經市府市務會議通過。為利成立時相關人員就位，且利於市政推動，副處長職務都依相關規定以預估缺辦理甄審，會待議會通過後再行發布派令。

請繼續往下閱讀...

市府今年新增兩個局處，包括處長及副處長與科長相關人力缺額因局處新成立有所異動，其中人事處已在府內人事網站公告有關養工處及數發處副處長缺額採內部陞任甄審，其中工務處副處長缺額已於上週完成甄審公告，而數發處副處長內部陞任甄審作業則是廿三日到廿六日，扣除週末假日，僅有兩天作業時間。

有府內員工質疑養工處與數發處都還未成立，也未經議會通過，人事處就急著做人事甄審公告，且徵才時間如此短，似乎已內定好人選，或是為特定人士量身訂做甄審時間，對其他符合資格的公務員不公平，欠缺公平公開性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法