花7.5千萬公帑發5千 僅4成3竹市民領取

新竹市府昨辦理實體發5000元現金，約38萬符合資格市民可領，經統計實際領取約16.5萬人佔不到5成。（記者洪美秀攝）

動員近三千名人力 議員批低效率、高成本的失敗政策

新竹市府昨天在市轄三六一個據點發五千元實體消費金，扣除廿一日透過社福系統約六．七萬名六十五歲以上長輩與安置兒少已先匯入戶頭，昨天約卅八萬符合資格市民可實體領現金，經統計領實體現金市民約十六．五萬人、佔四成三，不到五成。市議員曾資程批高虹安動員近三千名人力，卻不到一半市民領現金，除勞民傷財，七千五百萬行政費公帑也被亂花，是低效率、高成本的失敗政策。

領實體現金市民約16.5萬人

曾資程提到，議會通過市府編的普發現金廿三．五億預算被市府拿來亂花，當時民進黨團就質疑竹市約四十五萬市民，除市府多編五千萬預算，其中行政費更高達七千五百萬元，如今高虹安市府動員三千名人力領出近廿億現鈔後，把經費花在人力行政成本上，結果不到一半市民領現金，已嚴重浪費公帑。

市府︰後續公布數位登記指南

再者，高虹安市府擔心實體發現金造成排隊人潮，後續又宣布採數位登記可領五千一百元，導致很多市民為避免排隊改採數位登記，等同浪費兩次行政成本。批高虹安連發現金都發得零零落落，可見市政團隊執行力成效不彰。

市府表示，經統計，昨天消費金實體發放人數超過十六．五萬人，發放率約四成三，加上日前已發放的重陽敬老禮金匯款名冊近七萬人，全市已超過廿三萬人領到五千元消費金。而新竹通APP數位領取卅日開跑，已有十萬人註冊，後續市府將公布線上操作指南，提醒市民可線上申請。昨天發現金清點後所剩餘的現金會統一運送回市警局保管，再由銀行派車領回。另未能在數位登記期限內領取，也可在三月十日到三月卅一日工作日期間，依戶籍所在地到區公所領取。

