龜山1死6傷車禍 駕駛突昏迷原因待查

龜山資源回收車事故有六位受傷民眾，其中八十三歲老婦人最嚴重，目前仍在加護病房觀察。（桃園市警方提供）

桃園市龜山區中興路前晚發生資源回收車撞垃圾車後造成一死六傷慘劇，檢警法醫昨至桃園市立殯儀館相驗不幸喪生的七十八歲邱姓老婦，確認為車輛撞擊受傷後出血性休克死亡，另調查初步認定車禍關鍵是資收車五十二歲吳姓駕駛突然昏迷所致，醫院已對他完成腦部電腦斷層掃描，希望能夠找出突然昏迷的原因。

邱姓婦人遺體前晚移至桃園市立殯儀館暫存，第一時間桃市長張善政就前往慰問家屬，並致贈五萬元慰問金，女兒悲傷自責「我都沒有回去看她，我真的很不孝」，聞者為之鼻酸。

請繼續往下閱讀...

市府環境管理處長張書豪表示，清潔隊員每年都有做健康檢查，從各項數據來看，吳姓駕駛算是「健康寶寶」，事故後，吳被送到醫院時仍昏迷，雖然被救醒，但對外界詢問一點反應都沒有，還有點害怕的模樣，感覺是被車禍狀況嚇到了。

其餘五位傷者以八十三歲丁姓老婦人最為嚴重，骨盆破裂有大量出血狀況，經林口長庚醫院緊急搶救後穩定病情，在加護病房，醫師評估要再動七、八次手術才能恢復，她的孫女在網路留言「之前希望老祖宗保佑尾牙中大獎，既然沒中獎，可不可以換成外婆平安無事、康復回家」。

目擊事故的王姓鄰長說，死亡的邱姓婦人是很好的人，平常都會出門幫家人買早點，與鄰居碰面也會話家常；廖姓婦人與王姓鄰長都表示，大家都來自眷村，邱姓婦人、丁姓老婦都是空軍遺眷，在長庚醫院救治中的陳姓婦人則是榮眷，未來會向社會局、榮民服務處申請急難救助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法