延續黑貓中隊記憶 大園闢建公園

原址為空軍基地與農田 朝歷史、生態、防災相關規劃

桃園市政府航空城工程處積極辦理桃園航空城區段徵收開發案工程其餘地區工程施作，規劃闢建大園區「過田23（公七）公園」，總經費九千兩百餘萬元，佔地約九．二公頃，原址為桃園空軍基地與農田，北側緊鄰昔日的軍機場跑道，將朝兼具歷史、生態、防災相關規劃，尤其將在公園廣場設計具代表性的「23」、「05」跑道標誌，盼能留下「黑貓中隊」與空軍基地的歷史脈絡。

過田23公園 預計2028年完工

以「翱翔過去‧綠意未來‧桃園航空城都市生態方舟公園景觀再造」為設計理念的過田23公園，去年已獲頒「二〇二五國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎。

航空城工程處主任秘書柯志輝表示，過田23公園位於台四線道旁，具有歷史再現、生態方舟、親子共融、韌性設計等特色，預計二〇二八年完工後開放，屆時可望因鄰近桃園捷運綠線的優勢，成為民眾休閒、遊憩的好去處。

鄰近桃捷綠線 打造都市生物庇護所

過田23公園的歷史再現特色部分，將縮小重製「23」、「05」跑道標誌，以延續軍事基地故事；生態方舟部分，公園中央有一座五．四公頃的大型生態滯洪池，估計有效滯洪量約廿萬立方公尺，約等於八十座奧運標準游泳池的容量，將結合生態庇護島與珍稀植物復育，打造都市生物庇護所。

至於韌性設計部分，為了應對極端氣候，導入生態與水環境設計的低衝擊開發理念，透過建置雨水花園、生態滯流溝、地下儲留設施等，達到最大程度保留與水循環利用，並減緩區域防洪壓力；親子共融部分，則是除在大型生態滯洪池旁建置九五〇公尺的環湖步道，還規劃陽光草坪、香草花園、共融式兒童遊戲場等設施，適合全齡層的運動等需求。

