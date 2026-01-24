為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    少子化衝擊 投縣3國中小將停辦

    2026/01/24 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    南投縣不敵少子化，衝擊偏鄉學校競爭力，目前鹿谷鄉瑞峰國中僅剩六名學生，竹山鎮瑞竹國中僅九人、大鞍國小有十六人，縣府表示，為維護學生受教品質與同儕互動，三校將在下學年度廢校停辦，未來則會提供當地學生交通費補助，以便前往較大規模學校就讀，均衡五育發展。

    南投縣政府教育處表示，每年都會針對廿人以下國中、小進行評估，其中瑞峰、瑞竹國中、大鞍國小，因地點較偏遠，新生數下降，經與校方、家長，以及地方社區溝通後，為維護學生身心、群育，以及人際互動發展，才會規劃停辦，並擬定配套措施，協助學生未來就學銜接，預計三校停辦後，縣內仍有十所小校需持續評估未來發展。

    教育處強調，學校具備一定班級規模，有助學生人際社交、團隊協作，以及多元學習刺激發展，之後也會辦公聽會廣納各方意見，審慎推動三校停辦業務，並提供各類就學補助，包含上課期間每月八千元交通費、每學年二千元交通保險費，以及每學期一千五百元書籍簿本費，至於學校教職員工，也會妥善介聘及移撥，兼顧學生受教權與教職員工作權。

    另外，停辦後的校舍空間，將秉持「公有財產最大利用」原則，積極規劃活化方向，讓教育建設轉化為推動地方發展的有利資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播