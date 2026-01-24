台中營養午餐免費 市議會教委會通過擴及私校、高中職

台中市新學年起公立國中小學午餐將免費。（資料照）

教育局︰公立國中小免費估需30億 全體適用恐需42億

台中市新學年度起公立國中小學營養午餐將免費，多名議員提案應擴及照顧全市公私立高中職以下學生，議會教育文化委員會廿三日審議提案，認為市府只照顧部分學生，不符十二年國教精神及教育公平性，且不少學生因考試結果而入學私立高中職，就讀私校不等於家境佳，照案通過第一優先辦理營養午餐免費擴大納入私立國中小學及公私立高中職學生一體適用；教育局稱，公立國中小學午餐免費估需卅億元，若擴大全面適用，恐需四十二億。

議員︰讀私校不等於家境好

台中市新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，但不少私校學生家長反彈被排除在外，包括議員顏莉敏、李中、楊大鋐提案營養午餐免費政策應擴及私立國中小學及公私立高中職學生一併適用，昨在議會教育文化委員會審議。

委員會召集人李中指出，完全中學設有高中及國中部，將出現國中午餐免費、高中午餐收費怪象，且不少學生是因考試成績分發入學私立高中職校，未必等於家境好，基於符合十二年國民教育精神及公平性，午餐免費應擴及全市公私立高中職以下學生受惠。

教育局長蔣偉民指出，僅公立國中小學生午餐免費預算約需卅億，若再納私立國中小學約二萬餘人，以每餐五十到六十元計算，約需增三億餘元，若再擴及公私立高中職約七萬餘名學生，每餐六十五元計算，約需再增加九億餘元，總計四十二億預算，盼能「研議辦理」。

李中︰請教育局向盧秀燕爭取

議員王立任認為，研議辦理形同「空白授權」，不知何時才能有結論；議員江肇國與張家銨則強調，市府免費午餐政策上路後，補助應高於現行家長自費額度，讓學生吃到比現在好的午餐品質。

李中裁示，新財劃法下台中可獲較多經費，照案通過教育局應將午餐免費政策擴大納入私立國中小學及公私立高中職校列第一優先辦理，並請教育局去向市長盧秀燕爭取。

