配合嘉義鐵路高架化 民雄頭橋陸橋3/3開拆

配合鐵路高架化，民雄鄉頭橋陸橋預計3月3日起進行拆除作業。（記者蔡宗勳攝）

將施工至年底 鐵道局2/3辦說明會 規劃替代道路等措施

嘉義縣民雄鐵路高架化為「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」一部分，配合相關計畫進行，民雄鄉頭橋陸橋預計三月三日起進行拆除作業。交通部鐵道局中部工程分局表示，已提報交通維持計畫給嘉義縣政府，規劃替代道路、設置引導標誌等措施，期讓施工期間對地區交通的影響降至最低。

將消除1地下道3陸橋5平交道

民雄鐵路高架化於二〇二三年獲行政院核定，計畫經費一七三億餘元，工程北起頂寮路平交道北側，南至嘉北高架車站北端，約八．九二公里，將消除民雄鄉一座地下道（民雄地下道）、三座陸橋（民雄、文隆及頭橋陸橋）及五處平交道（寮頂社區、竹巷、東榮路、頭橋及森永廠前平交道），並將既有民雄車站改為高架車站，預定二〇三一年通車。

民雄車站改高架站 2031年通車

鐵道局中部工程分局第四工務段近日公告，配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CG02標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程」，將進行頭橋陸橋拆除施工作業，預計施作時間從三月三日上午八點起至十二月卅一日；二月三日上午十點將在民雄產業園區服務中心召開施工前說明會。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智表示，頭橋陸橋拆除後，將改建為平面道路，並設置臨時平交道，拆除前會依縣府核定的交通維持計畫，規劃替代道路、設置引導標誌及請義交疏導車流等措施，降低施工期間對地區交通的影響。

林健智說，為減少施工用地，要先在台鐵現有營運路線東側設置臨時軌，因臨時軌路線與頭橋陸橋橋墩有所牴觸，配合工程須先行拆除，後續尚有民雄陸橋、文隆陸橋要配合拆除，拆除時間會依施工廠商進度，再行公告辦理。

縣府建設處長郭良江指出，由於民眾對工期過長有所疑慮，將與鐵道局研商是否可縮短工期。

