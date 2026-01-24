為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    配合嘉義鐵路高架化 民雄頭橋陸橋3/3開拆

    2026/01/24 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    配合鐵路高架化，民雄鄉頭橋陸橋預計3月3日起進行拆除作業。（記者蔡宗勳攝）

    配合鐵路高架化，民雄鄉頭橋陸橋預計3月3日起進行拆除作業。（記者蔡宗勳攝）

    將施工至年底 鐵道局2/3辦說明會 規劃替代道路等措施

    嘉義縣民雄鐵路高架化為「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」一部分，配合相關計畫進行，民雄鄉頭橋陸橋預計三月三日起進行拆除作業。交通部鐵道局中部工程分局表示，已提報交通維持計畫給嘉義縣政府，規劃替代道路、設置引導標誌等措施，期讓施工期間對地區交通的影響降至最低。

    將消除1地下道3陸橋5平交道

    民雄鐵路高架化於二〇二三年獲行政院核定，計畫經費一七三億餘元，工程北起頂寮路平交道北側，南至嘉北高架車站北端，約八．九二公里，將消除民雄鄉一座地下道（民雄地下道）、三座陸橋（民雄、文隆及頭橋陸橋）及五處平交道（寮頂社區、竹巷、東榮路、頭橋及森永廠前平交道），並將既有民雄車站改為高架車站，預定二〇三一年通車。

    民雄車站改高架站 2031年通車

    鐵道局中部工程分局第四工務段近日公告，配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CG02標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程」，將進行頭橋陸橋拆除施工作業，預計施作時間從三月三日上午八點起至十二月卅一日；二月三日上午十點將在民雄產業園區服務中心召開施工前說明會。

    鐵道局中部工程分局副分局長林健智表示，頭橋陸橋拆除後，將改建為平面道路，並設置臨時平交道，拆除前會依縣府核定的交通維持計畫，規劃替代道路、設置引導標誌及請義交疏導車流等措施，降低施工期間對地區交通的影響。

    林健智說，為減少施工用地，要先在台鐵現有營運路線東側設置臨時軌，因臨時軌路線與頭橋陸橋橋墩有所牴觸，配合工程須先行拆除，後續尚有民雄陸橋、文隆陸橋要配合拆除，拆除時間會依施工廠商進度，再行公告辦理。

    縣府建設處長郭良江指出，由於民眾對工期過長有所疑慮，將與鐵道局研商是否可縮短工期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播