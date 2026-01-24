為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    友善耕作 雲林「土豆鳥」花生2週售罄

    2026/01/24 05:30 記者李文德、黃淑莉／雲林報導
    「土豆鳥」花生問世短短兩週，不少民眾認同其故事購買。（記者李文德攝）

    「土豆鳥」花生問世短短兩週，不少民眾認同其故事購買。（記者李文德攝）

    雲林縣生態及永續農業協會與元長在地青農李政學合作，以友善耕方式種植花生，成功吸引千隻小辮鴴（土豆鳥）棲息。日前協會將青農一千斤花生以比市面上高廿元價格收購，產出「土豆鳥」帶殼花及花生糖，短短兩週就售罄。

    協會秘書長池沛玲指出，一年多前協會與李政學合作，用益菌、天然酵素等方式改善青農兩公頃土地。去年在田園放置棲架並全天記錄花生成長過程，曾看過紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，近期更在青農其中一處〇．四公頃田園發現近千隻土豆鳥覓食，更向青農以高出市價廿元價格收購花生，七百斤做帶殼花生、花生糖，三百斤回歸農田，並建立「土豆鳥」品牌。

    池沛玲指出，不少民眾認同品牌，短短兩週產品售罄，成功模式吸引在地青農加入；李政學表示，此合作模式確實增加收益，但最大意義在於協助生態保育，也讓更多學校願意到田區參訪，將持續合作為生態永續盡心力。

    另，今年春節有九天連假，縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議，雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國提醒，國內山區鼬獾狂犬病還頻繁發生，飼主盡量別把寵物帶到山上，並應踴躍注射狂犬病疫苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播