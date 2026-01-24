友善耕作 雲林「土豆鳥」花生2週售罄

「土豆鳥」花生問世短短兩週，不少民眾認同其故事購買。（記者李文德攝）

雲林縣生態及永續農業協會與元長在地青農李政學合作，以友善耕方式種植花生，成功吸引千隻小辮鴴（土豆鳥）棲息。日前協會將青農一千斤花生以比市面上高廿元價格收購，產出「土豆鳥」帶殼花及花生糖，短短兩週就售罄。

協會秘書長池沛玲指出，一年多前協會與李政學合作，用益菌、天然酵素等方式改善青農兩公頃土地。去年在田園放置棲架並全天記錄花生成長過程，曾看過紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，近期更在青農其中一處〇．四公頃田園發現近千隻土豆鳥覓食，更向青農以高出市價廿元價格收購花生，七百斤做帶殼花生、花生糖，三百斤回歸農田，並建立「土豆鳥」品牌。

請繼續往下閱讀...

池沛玲指出，不少民眾認同品牌，短短兩週產品售罄，成功模式吸引在地青農加入；李政學表示，此合作模式確實增加收益，但最大意義在於協助生態保育，也讓更多學校願意到田區參訪，將持續合作為生態永續盡心力。

另，今年春節有九天連假，縣府召開農曆年前動植物防疫整備會議，雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國提醒，國內山區鼬獾狂犬病還頻繁發生，飼主盡量別把寵物帶到山上，並應踴躍注射狂犬病疫苗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法