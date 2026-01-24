莿桐饒平國小舊宿舍修復 將成文化學堂

饒平國小舊宿舍修復工程工地展，學童在建築師導覽下認識建築之美。（雲林縣府提供）

雲林縣莿桐鄉饒平國小舊宿舍修復工程，即將在三月底完工，昨天辦理工地展，邀請社區民眾、饒平國小師生搶先參觀，在建築師導覽下認識建築之美。縣府文化觀光處表示，未來將活化做為「樹子腳文化學堂」社區共享空間，舉辦文化活動、教育講座及展覽。

饒平國小舊宿舍一九三七年完工，為莿桐地區少數留存的日治時期公學校宿舍與木造建築，整棟為木構軸組方式，屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，為日治時期公教人員典型宿舍型態，縣府在二〇一〇年登錄為歷史建築。

昨天工地展由建築師趙金城導覽，向參與民眾及學童介紹建築工法及特色，尤其是在施工過程發現的特殊構法和材料，像以「檜木葺」做為屋頂防水層，鋪設在屋面板上，可惜已損毀，改用防毯。

另外，在床之間與床脇（書棚）則有「狆潜」的設計，中間以兩根直豎兩根斜向的間渡竹，交叉形成裝飾圖案的開口，主要用意是讓空間更通透、引入光線。

饒平國小校長陳茂雄表示，舊宿舍陪伴多代師生成長，修復計畫不僅保存建築本體，也承載著校友與居民的深厚情感，期待修復完成後能成為教育與文化的交流平台，吸引更多人走進莿桐，感受在地的人文風采。

副縣長陳璧君指出，「樹子腳文化學堂」未來將成為結合教育、文化展示及社區活動的多功能空間，成為莿桐地區的文化新地標。

