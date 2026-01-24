一條水管救全世界 卓揆盼國會快審總預算

曾文南化聯通管通水，行政院長卓榮泰（前排左三)、台南市長黃偉哲（前排右三）共同見證。（記者吳俊鋒攝）

見證曾文南化聯通管通水 舉4年前「珍珠串」計畫 強調建設需經費支持

斥資一三三億元建造的台南「曾文南化聯通管」昨天通水，行政院長卓榮泰以四年前台灣遭逢世紀乾旱，當時因有初期的「珍珠串」計畫，降低缺水對國內高科技產業的影響，也避免衝擊國際高科技產業，「一條水管救了全世界」為例，強調公共工程即時推動的重要性，建設需要經費支持，誠心期待國會盡快審議中央總預算，造福人民。

請繼續往下閱讀...

南區水資源調度 邁入新里程碑

卓榮泰與台南市長黃偉哲出席在曾文水庫曾文南化聯通管調整池舉辦的通水典禮，見證南部地區水資源調度體系邁入嶄新里程碑，他也視察具有十五階跌水消能板的全國最大消能豎井，肯定工程團隊的辛苦付出。

4年千億 改善縣市管河川排水

卓榮泰說，因應氣候變遷，政府編列四年一千億的縣市管河川及排水整體改善工程經費，有別於以往八年八百億、前瞻基礎建設計畫等只專注中央管河川，希望從源頭解決水患問題；水利署也正規劃後續六年擴大計畫，重新擘劃整體水資源的供應與調度，從南到北，確保供水也更豐沛、安全，呼應總統賴清德「均衡台灣」的治國理念。

卓榮泰引用「千里之行，始於足下」、「千里之堤，潰於蟻穴」，重申公共工程遠見規劃與用心維護的重要性，若缺乏即時投入、經費支持，任何細小缺口都可能影響整體安全，他希望今年中央總預算能盡快通過，讓中央擘劃的施政得以順利展開，延續性的工程也不至於中斷。

穩定供水兼發電 每年上千萬度

聯通管從計畫核定到完工啟用，歷經四位行政院長（賴清德、蘇貞昌、陳建仁、卓榮泰），卓榮泰強調，面對極端氣候，過去工程已難以因應未來問題，尤其大南方矽谷計畫的推動，能源不可或缺，具前瞻性的建設更顯重要，穩定供水外，東口堰的裝置容量還可發電，預估每年上千萬度。

聯通管工程也利用水庫間高程差，採重力輸水方式進行雙向調度，不需額外動力即可完成輸水作業，兼顧節能與效率；豐水期時，聯通管已成功將原本可能溢流的南化水庫水量，引至烏山頭水庫蓄存，累計蓄存約兩千萬噸，約為南化水庫庫容的四分之一。

曾文南化聯通管有全國最大的消能設施，豎井深度逾62公尺，設計15階跌水消能板。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法