國三引道設竹架未申請 寶山公所控台電

新竹縣寶山鄉公所昨天指控，台電公司未事先告知、也未經核准路權與交通維持計畫，竟於公所管轄的國三寶山交流道兩側引道範圍內，擅自架設新竹科學園區「一六一kV峨眉至竹園、亞氣三」輸電線路工程的保護竹架，嚴重踐踏行政程序，表達最嚴正譴責，要求立即停工、恢復原狀，後續也不排除依法究責。

台電公司對此回應表示，上述計畫的部分區段工程，需辦理跨越國道三號的舊線拆除及新線架設作業，為確保線路下方寶山交流道一帶的行車安全，於道路兩側設置臨時保護竹架。經查原認定屬交通部高速公路局管理用地，台電去年底依程序申請並取得施工許可，今年初進場施設保護架，一月九日完成。

台電指出，寶山鄉公所十二日向台電表示，交流道引道銜接三峰路部分路段的管理權責屬該公所。台電隨即洽公所說明，並責請承攬商於廿一日向公所補提「臨時借用道路申請書」。對於申請程序未臻周延之處，台電深表歉意，並已請承攬商儘速配合於廿六日進場拆除。

寶山鄉公所說，寶山交流道為重要交通節點，兩側引道範圍涉及公共設施安全、交通動線及周邊居民生命財產保障，且電纜屬高度風險設施，施工位置又鄰近主要道路，若發生意外，後果不堪設想。台電做為國營事業卻帶頭違規，影響公共安全與行政信賴基礎。

