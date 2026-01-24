竹市育兒津貼加碼千元 3月起申請

申請資格 0至5歲未接受公托、準公托服務 5至6歲就讀私幼

新竹市府昨宣布零到六歲育兒津貼加碼一千元政策，從三月起申請，符合資格且申請通過者，次月（四月）補助即可入帳戶，期減輕竹市未領取托育補助家長育兒負擔，鼓勵年輕家庭安心生養、快樂育兒。

市長高虹安表示，零到六歲市府養政策由社會處、教育處、民政處及衛生局共同執行，從備孕、懷孕、生產到育兒，建構完整的支持體系，昨天公布的育兒津貼每月加碼千元，由社會處執行零到未滿二歲、教育處執行二到未滿六歲。預計有一萬三六一七名幼兒家長受惠。

市府說明，符合領取育兒津貼加碼千元資格的家長，每月加碼金額會在次月底發放，舉例來說，三月份申請加碼金預計可在四月卅日撥付，領取育兒津貼家長依據幼兒胎次不同，及申請資格條件不同，將可從每月五千元到七千元補助增加為六千元到八千元。

市府指出，可請領育兒津貼加碼千元的條件為，零至五歲的幼兒，未接受公共、準公共化托育服務，也就是由家長自行照顧（包含父母、阿公阿嬤、親屬帶），或是就讀私立托嬰中心、非準公共保母、私立幼兒園的幼兒可申領加碼金。另領就學補助：五至六歲（未滿）幼兒就讀私立幼兒園的幼兒家長，可申請育兒津貼加碼千元。

市府表示，已透過開辦凍卵補助、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助、放寬好孕專車乘車限制、提高生育津貼、建置月嫂媒合服務平台、加碼托育補助等。

