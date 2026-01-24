《勞動部攜手社區及非營利組織》行銷「幸滿福」年節禮盒 支持在地就業

桃園市龍潭區高原社區發展協會推出「祈艾招福平安」禮盒。（桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合桃、竹、苗多個社區團體或非營利組織，選用在地農特產、加工產品或手作創意小物，設計並行銷「幸滿福」系列年節禮盒，希望民眾多多購買，是春節送禮最佳選擇，也能以具體行動支持地方產業與在地就業。

桃竹苗分署長賴家仁說，勞動部為協助失業、待業民眾重返職場，推動多元就業開發方案及培力就業計畫，補助民間團體發展地方產業，提供就業機會與實務培訓，近五年已創造超過一千七百個職缺。

賴表示，「幸福滿」系列年節禮盒以「平安、好時、滿堂、盈福、招福」為設計理念，其中，桃園市龍潭區高原社區發展協會「祈艾招福平安禮盒」，選用在地生產的艾草製成茶包、手工皂、薰香條，取艾草驅邪、納福的象徵意義；新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會「柑蔗菓物好時光禮盒」，有柑橘果乾搭配黑糖、愛玉DIY材料包，民眾還能在家動手體驗。

苗栗縣在地文化推廣協會「金蜜滿堂禮盒」有龍眼蜜、百花蜜；三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會「茶油盈福麵」，日曬麵線搭配苦茶油；西湖鄉休閒產業發展協會「西湖有寶禮盒」品嘗油柑糖與柚子蔘。

