烏魚季近尾聲 苗栗漁民嘆年終縮水

烏魚難捕，苗栗漁民嘆年終獎金縮水。圖為烏魚子。（通苑區漁會提供）

每年冬至後至隔年一月份，通常是農民捕獲烏魚的最佳時節，讓漁民寄予厚望，盼能賺一筆「年終獎金」。不過，隨著烏魚季將近尾聲，苗栗縣沿海漁民今年捕獲烏魚的數量不多，僅零星漁民有捕撈上千或幾百尾烏魚，類似狀況也持續至少三年，漁民紛紛感嘆「年終」縮水。

通苑區漁會總幹事楊資暖表示，今年烏魚季捕獲「烏金」的狀況確實普遍不佳，通霄、苑裡地區僅有一位漁民成功捕撈超過千尾烏魚，其餘多為幾十尾。南龍區漁會理事長劉鐵麟說，竹南、後龍沿海漁民狀況與通苑區相差無幾，僅聽聞少數漁民有捕到千尾、幾百尾烏魚。

通苑區漁會、南龍區漁會都指出，苗栗縣沿海漁民捕撈烏魚收穫與中、南部漁民不時捕撈到數千尾烏魚狀況相差甚遠，漁民只好改為努力出海捕撈其他時令魚類彌補，例如肉鯽、白帶魚、午仔魚、鯖魚、鰆魚等。

楊資暖與劉鐵麟分析，近幾年較少傳出捕撈到大量烏魚喜訊的原因，除了竹南至苑裡一帶的漁民多是噸位小的漁船、膠筏，另一個原因是冬季來臨之初天候較暖，影響到洋流走向，只要稍有影響，使烏魚距離海岸較遠，也大幅降低漁民捕撈到烏魚機會。

