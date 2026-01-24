愛達女神號首航基隆港 外籍旅客踩鐵馬觀光

「郵輪鐵道觀光大聯盟」自行車踩線團，出發前與愛達女神號合影留念。（基隆港務分公司提供）

基隆港昨迎來今年第一艘首航基隆港的郵輪「愛達女神號」，搭載一九七七名旅客來台，台灣港務公司基隆港務分公司除以拖船噴水歡迎外，也登輪與船方互贈紀念牌，展現真摯友好與歡迎。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，與一般郵輪不同的是，德國郵輪規劃的岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。

基隆分公司統計去年外籍旅客約三十七萬人次，其中德國旅客居第四大客源國，針對德國郵輪特色安排了自行車旅遊，串聯台灣鐵路公司、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，組成「郵鐵觀光大聯盟」，結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的獨特低碳行程。

基隆港務分公司昨與「愛達女神號」船上自行車遊程規劃團隊親自「踩線」，自行車隊從基隆搭乘台鐵至松山車站，隨即自環島一號線起點出發，沿著基隆河濱自行車道追風前行。沿途行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北台灣經典地標。今天船上遊客將騎自行車前往九份。

