導入AI演算加速新藥開發／北醫大博士生獲Google獎學金

Google博士生獎學金過往多由台大、清大、陽明交大、成大等理工背景學生獲得，台北醫學大學醫學科技學院「癌症生物學與藥物研發博士學位學程」博士生林偉德，在癌症生物學與藥物研發研究所教授許凱程團隊指導下，成功將AI演算法導入藥物研發流程，以醫學背景拿下Google二〇二五年博士生獎學金。

醫學科技學院院長潘秀玲表示，林偉德將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的高度潛力，相關研究有助加速新藥開發流程，將前期研發時程由傳統約五年縮短至二年，回應臨床與產業對新藥研發效率的迫切需求。

林偉德說明，研究聚焦於機器學習與深度學習在藥物早期開發中的應用，針對特定蛋白質標的，建立專屬的分子片段資料庫，優化模型預測效能，整合多項開放原始碼工具，促進藥物研發領域的資料共享與跨國合作。

許凱程指出，林偉德以「生物醫學背景」獲獎，顯示生物醫學研究結合AI與演算法，已成為推動新藥研發與精準醫療的重要方向。

Google博士生獎學金為全球競爭最激烈的博士獎項之一，全國僅有三位博士生獲殊榮，另二人是台科大及清大博士生，獲獎者除獲得一萬美元獎學金，Google會指派專屬研究導師，深化學術與產業的交流合作。

