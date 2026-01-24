大學法20 年未修》大學校長會議盼保留彈性漸進修法

今年全國大學校長會議討論大學法修法事宜。（記者楊綿傑攝）

廿年未修的大學法涉及校務會議學生代表比例、校長遴選等議題，被列為今年大學校長會議討論重點之一，大學普遍認為，修法應兼顧周延性與前瞻性，並回應整體高教發展願景，法制設計應保留彈性，如校務會議學生代表宜採漸進式修正，並視校務發展需要及學生參與情形，於組織規程中訂定。教育部回應，將持續與各界溝通討論。

一一五年度全國大專校院校長會議昨舉行次日議程，針對大學法修法，各公私立大學協會聯合提案，盼考量憲法保障之大學自治精神，尊重大學辦學各自不同特性與私校董事會權責，落實公私分流治理，並以穩定前行之方式採漸進式立法。

校務會議學生代表比例成焦點

校務會議學生代表比例部分，國立大學校院協會理事長、台灣大學校長陳文章指出，校務會議討論內容不一定跟學生事項有關，若是刻意規定學生代表的比例，可能讓學校經營上失去彈性，建議根據學校特色與組成，由現行不少於十分之一去做調整。事實上學生的事情與校內各處室都有相關，或可透過類似學生事務委員會進行跨處室討論，定期開會處理學生議題。

在校長遴選部分，私立大學校院協會理事長、大同大學校長何明果表示，私校校長是由董事會遴選並對其負責，承擔法人資產與經營盈虧責任，若未能明確區分公、私立大學之治理需求，恐不利大學自主，實務上私校既已多納入教職員代表，建議應開放由各私校自主決定是否納入學生代表。

教育部長鄭英耀回應，後續將以此次大學校長會議之討論基礎，持續與學生、教師及相關代表展開溝通與對話，逐步凝聚修法共識，積極回應社會各界對校園民主深化的期待。

