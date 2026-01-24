為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《官我什麼事》專訪國健署長 談生育高齡化／沈靜芬：兒童預防保健服務增2次

    2026/01/24 05:30 記者侯家瑜、林志怡／台北報導
    衛福部國健署長沈靜芬接受本報「官我什麼事」節目專訪，談生育高齡化問題。（記者陳品妤攝）

    衛福部國健署長沈靜芬接受本報「官我什麼事」節目專訪，談生育高齡化問題。（記者陳品妤攝）

    衛福部國健署長沈靜芬接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，政府今年將同步推兒童健康、防癌政策與肝病防治三大重點，其中兒童預防保健服務預計今年第二季起增加二次。

    根據衛福部統計，近五年台灣新生兒死亡率約落在每千活產二．四至二．八人，嬰兒死亡率約為每千活產三．六至四．五人。二〇二四年出生人數為十三萬四七六九人，新生兒死亡率為每千活產二．八人、死亡三七四人；嬰兒死亡率為每千活產四．五人、死亡六〇〇人，主要死因包括先天性畸形、周產期呼吸性疾患、與妊娠週數及胎兒生長相關疾病及事故傷害。

    沈靜芬指出，隨高齡生育比例上升，妊娠與新生兒健康風險提高，國健署持續倡議「適齡生育」，並在備孕、孕期與產後建立完整支持系統。

    女性在三十歲後，生育力開始顯著下降，卅五歲以上被視為高齡產婦，國健署呼籲，不論男女都應重視適齡生育的重要性，應把握女性廿五歲至卅五歲、男性四十歲前的黃金生育年齡，儘早規劃生育。

    新增服務預計第二季上路

    為強化兒童健康追蹤，國健署規劃自二〇二六年起，將兒童預防保健服務由現行七次增為九次，於六個月至未滿一歲，以及三歲至未滿七歲各增加一次，新增服務預計今年第二季上路。

    此外，今年起「幼兒專責醫師」正式更名為「兒童專責醫師」，照護年齡由〇到三歲擴大為〇至六歲。沈靜芬表示，台灣整體小兒科醫師量能充足，偏鄉若有不足，亦可由受訓家庭醫學科醫師支援。

    防癌聚焦擴大篩檢、精準治療

    在癌症防治方面，政府以「防癌三支箭」為核心，聚焦擴大篩檢、提升追蹤確診率及精準治療。沈靜芬指出，二〇二五年癌症篩檢經費由廿八億元提升至六十八億元，乳癌、子宮頸癌、肺癌及大腸癌篩檢對象同步擴大，全年篩檢人次已突破五五二．八萬，較去年同期增加逾一一一萬人次，偵測出約六萬名癌前病變及一萬二千多名癌症個案，多為零期或一期。

    除四癌外，政府亦布局胃癌防治。沈靜芬表示，自二〇二四年起試辦幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，已擴及十七縣市，預計二〇二六年全面提供四十五至七十四歲民眾終身一次免費檢查。

