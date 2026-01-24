林珮甄深耕成龍 偏鄉變藝術村

石壁農業休閒園區發展協會理事長賴郁憲與副理事長蘇大昆都是外漂多年後回鄉的在地子弟。（記者黃淑莉攝）

雲林口湖成龍濕地、石壁社區、華南社區能在社造、地方創生成功並成為全國模範，幕後推手有返鄉遊子、都市移居的「新住民」。

在口湖成龍村，來自台中的林珮甄，台大外語系畢業，原是小學老師，十多年前因為擔任成龍國際藝術節志工，第一次踏進被視為「風頭水尾」的靠海小村落。她說，本來只是來幫忙，但被土地及社區民眾吸引與感動，留下來投入社區工作至今。

請繼續往下閱讀...

她從志工到擔任社區專案經理，協助社區經營管理「成龍捌貳」和成龍濕地生態旅遊平台，將藝術、社區與生態觀光結合，期許成龍變成讓年輕人願意留下的生活場域。

賴郁憲守護石壁 山村重生

五十六歲石壁休閒農業區發展協會社區理事長賴郁憲，離鄉三十多年，原在公部門任職，辭職後出國任教，六、七年前因父親身體不適回鄉照顧。賴郁憲說，草嶺在九二一地震後，曾因草嶺潭堰塞湖帶來觀光盛況，但熱潮退燒後又漸被遺忘，二十多年每年觀光人數不到二萬人。

賴郁憲表示，本來回鄉只是短暫，卻遇疫情嚴峻無法出國，石壁沒有人、空氣好、風景好，在疫情期間成為優勢，他仔細盤點家鄉物產、景觀特色，依季節、產季，配合公部門資源及力量，讓村民從被動配合到主動參與，成功讓石壁活起來。

賴雅玫領航 華南人口回流

在古坑華南社區，「外來者」賴雅玫，原本在北部從事教育訓練、有機飲食推廣，因孩子就讀樟湖生態學校而搬到雲林，一次颱風撤離的震撼教育，讓她深刻感受到城鄉資源差距，決定留下來陪孩子，也陪著農村一起走。

賴雅玫說，當時華南唯一的小學面臨裁併校困境，她協助社區開發產品、建立銷售通路，現在華南國小學生人數倍數成長至百人以上，且外流村民歸鄉，還有都市人移居來華南，很有成就感。

從北部移居到古坑華南的賴雅玫是協助華南走出困境，成為全國金牌農村的重要推手，與理事長劉清極建立感情如家人。（記者黃淑莉攝）

林珮甄放棄教職到口湖成龍社區，與社區民眾一起翻轉成龍成為國際藝術村。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法