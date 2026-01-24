為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從滅村危機到讓國際看見／雲林3社區 創生轉型觀光新星

    2026/01/24 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    古坑華南社區重生，吸引青年回鄉、都市人移居。 （記者黃淑莉攝）

    古坑華南社區重生，吸引青年回鄉、都市人移居。 （記者黃淑莉攝）

    農村人口外移，加上人口老化、少子化，許多偏遠農村面臨滅村危機，中央陸續推動社區營造、地方創生，鼓勵社區居民參與地方事務，發展適合的在地經濟，促進外漂遊子回到農村或家鄉，其中雲林口湖成龍村、古坑華南及草嶺石壁等社區，打造出地方特色，讓台灣農村被國際看見，成為觀光新星。

    成龍村濕地投入生態復育

    成龍村是雲林西部沿海村落，因地勢低窪，一九八六年韋恩颱風侵襲，海水淹浸大片農耕地，一九九六年又遭賀伯颱風摧殘，積水不退逐漸形成沼澤濕地，加上當地人口老化，幾乎滅村。

    二〇〇九年農業部林務局（現林業保育署）以「生態休耕」方式保留濕地並投入生態復育，委託觀樹基金會進駐推動環境教育，二〇一〇年邀請國內外藝術家駐村創作，舉辦國際藝術節。

    經過多方協力，成龍濕地成為國家重要濕地，推動長青食堂，開辦青年培力、文化課程，改造閒置老屋成借問站、成立漁產直銷平台，成龍村轉型成為國際藝術村，社區變熱鬧，近年已有兩名青年回村長居，除創業外也加入社區工作。

    古坑鄉草嶺村石壁社區，九二一地震後幾乎被遺忘，全社區五十多人，七成逾七十歲。石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲指出，人口稀少的缺點，在疫情嚴峻時反成優勢，大片的孟宗竹林推動為森林療癒基地。

    石壁孟宗竹林成療癒基地

    賴郁憲說，社區全年依時節規劃限定活動，一至十二月陸續有冬筍節、櫻花季、螢火蟲季、避暑節、森林療癒季、雲海季，年均觀光人次原為二萬，去年爆增至六十六萬多人次，且成功吸引十一名年輕人返鄉務農、投入觀光產業，也加入社區事務。

    古坑華南社區是淺山村落，青壯年外移、少子化，廿多年前實際居住人口一度只剩一百多人，社區小學華南國小只剩廿人左右，面臨廢校危機。

    華南梯田打造慢遊生態

    華南社區專案督導賴雅玫說，經過社區老中少三代團結參與，把閒置空間改造成社區醫療站、石梯田書屋、共生田，用打石技藝把通學步道找回來，採農遊型態帶領遊客慢遊華南，吸引五、六名年輕人回鄉，社區居民平均年齡降低。

    台灣地方創生基金會董事長陳美伶指出，台灣二〇一九年推動地方創生，廿二縣市都投入，雲林表現令人刮目相看，很多年輕人返鄉，基金會平台伙伴有三五〇個團隊，雲林就有五十一個團隊，成為推動地方創生典範。

    口湖成龍村把濕地變舞台，邀請優人神鼓的藝術團隊表演。 （雲林縣府提供）

    口湖成龍村把濕地變舞台，邀請優人神鼓的藝術團隊表演。 （雲林縣府提供）

    石壁500多公頃孟宗竹園成為國內重要森林療癒 基地，取得世界竹地標認證。 （記者黃淑莉攝）

    石壁500多公頃孟宗竹園成為國內重要森林療癒 基地，取得世界竹地標認證。 （記者黃淑莉攝）

