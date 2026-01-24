為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北櫻花季 淡水天元宮29日登場

    2026/01/24 05:30 記者黃子暘／新北報導

    新北市「花見櫻花季」一月廿九日至二月十一日在淡水天元宮登場，市府綠美化環境景觀處長林俊德表示，今年櫻花季活動以淡水無極天元宮三色櫻為主角，以「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為主題，並與知名繪本藝術家幾米合作，把繪本世界搬進櫻花林，設置互動場景，另推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，介紹淡水美食與景點，其中包含阿給名店用餐優惠。

    林俊德說，櫻花季活動結合幾米為淡海輕軌創作的「閉上眼睛一下下」繪本意象，將故事角色「阿給」尋夢的純真情感轉化為五座互動場景，散落在天元宮櫻花林中，入夜後搭配燈光設計，展現夜色櫻花豐富光影。

    「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁彙整淡水賞櫻遊程、天元宮園區活動地圖，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史設計親子解謎關卡，還能兌換小禮物；摺頁也介紹淡水在地小吃名店，推出限定優惠活動。

    此外，景觀處表示，新北境內各種櫻花自一月下旬起接力綻放，如汐止康誥坑溪山櫻花、新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）等處櫻花已在綻放；詳細賞花資訊可至「賞花快報」粉專掌握，「花見櫻花季」活動最新資訊可至官網查詢。

