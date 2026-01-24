蘭陽舊橋撤文資將拆除 文化界抗議

公路局表示，舊蘭陽大橋耐震不足，結構腐蝕，有危及公眾安全疑慮。（資料照）

配合蘭陽大橋改建，宜蘭縣文化局廢止舊蘭陽鐵、公路橋文資身分，面臨拆除危機，引起文化團體反彈；他們強調不反對新橋建設，但舊橋文資身分必須保存，共創文化與防洪雙贏。宜蘭縣文化協會等團體同時發起連署，共有三十五團體與個人、一三五一人連署，將向總統府寄送陳情書，要求恢復舊橋文資身分。

宜蘭縣文化協會等團體數十人，昨到宜蘭縣政府表達立場，指縣府廢止舊蘭陽大橋文資身分違法；封閉中的舊蘭陽大橋，為跨越蘭陽溪橋面分離、橋墩共構的鐵、公路橋梁，迄今已逾九十年歷史。

陳情發起人宜蘭縣文化協會顧問林正芳說，舊蘭陽大橋是全縣唯一「鐵公路共構橋梁」，縣府公告指定為歷史建築已逾廿年，但在去年五月，為配合蘭陽大橋改建竟廢止文資身分，程序倉促，未經專業評估，漠視文化資產保護機制。

同為陳情發起人的陳財發老師說，文化工作者就像「雞蛋對抗高牆」，想要為宜蘭文化做些有意義的事，文化資產不應為了特定建設隨意廢除，以現代科技，新建橋梁與保留舊有歷史建物可以並存。

文化局︰配合改建 依規定辦理

宜縣文化局表示，廢止文資身分均依「文化資產保存法」等相關規定辦理，並完成必要審議，文化局也希望創造雙贏，已請公路局於規劃設計階段，提出兼顧保存與安全的可行方案。

公路局︰保留第一跨橋墩及平台

公路局表示，舊蘭陽大橋結構老舊、耐震能力不足，上部結構鋼梁腐蝕嚴重，加以梁底低於計畫洪水位，若被洪水沖毀，恐有危及公眾安全疑慮，未來舊蘭陽大橋將保留第一跨橋墩及堤上平台，移設保存良好的欄杆至景觀平台，另解說設施及意象保留重要歷史記憶，希望兼顧文化保存與橋梁河防安全。

宜蘭縣文化協會等團體數十人，昨到縣府指控廢止舊蘭陽大橋文資身分違法。（記者游明金攝）

