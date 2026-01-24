大社蜜棗節明登場 藝術燈節今先點燈

「大社開運有三寶」蜜棗節活動將於明天登場，三角公園藝術燈節今夜點燈暖身，璀璨燈籠將照亮觀音山山腳。大社區區長王瑞麟說，歡迎民眾前來登山健行迎新春，品嘗大社蜜棗、芭樂及牛乳三寶，好吃又好玩。

蜜棗文化季為大社區年度盛事，今年「大社開運有三寶」活動廿五日上午在大覺寺廣場舉行，藝術燈節則於前夕點燈，為蜜棗節揭開序幕。王瑞麟說，燈節由大社區公所、大社獅子會與觀音山藝術協會合作，去年由區內國中小學生畫三百盞、當地藝術家五十盞，今年加碼由社區關懷據點長輩畫三百盞，老中少合力點亮三角公園。

今年活動安排在地社區發展協會、社團與藝文團體登台表演 ，還有有獎徵答、趣味踩點集章、在地農產市集、福氣搖獎好禮、主題拍照特區，現場發送一百份蜜棗烏魚子串。

大社區農會表示，大社區蜜棗種植面積約八十公頃，去年受到四個颱風侵擾，產量只有四成，今年拜天候平穩所賜，產量預估為去年一倍，且皮薄、汁多、果肉脆，品質相當穩定，正是品嘗最佳時機。農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」三種品項，向來為年前熱門伴手禮，而有爆漿蜜棗美譽的「珍蜜」則在年後推出。

