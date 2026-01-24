2青農返鄉 種出美濃冠軍小番茄

「美濃小果番茄品質評鑑競賽」橙蜜香番茄組、其他小果番茄組，分由青農宋國智﹙前排右五﹚、陳品彤﹙前排右六﹚拿下冠軍。（記者黃佳琳攝）

宋國智、陳品彤分獲「橙蜜香組」及「其他小果組」第一名

每年冬季，美濃田園裡冒出一串串澄黃色或是鮮紅色的小番茄，不但受到市場消費者青睞，加上經濟產值高、適合網路宅配行銷等因素，多年來舉辦小果番茄品質評鑑競賽，更照亮青農的返鄉路。

通過初審、農藥檢測 再進決賽

美濃冬季小果番茄進入盛產期，今年冬天氣候條件回到正常年，雨量少、日夜溫差大，病害壓力也相對降低，田間整體結果率與品質表現優於前幾年，產量供應更為充足。

「第十四屆美濃小果番茄品質評鑑競賽」分為「橙蜜香番茄組」及「其他小果番茄組」進行分組評選，並經田間初審、農藥殘留檢測等程序後，入選農友進入決賽評鑑。

橙蜜香番茄組共十七人進入決賽，冠軍由青農宋國智拿下寶座，並選出亞軍、季軍及優勝共八人；其他小果番茄組共十九人進入決賽，評選出同為青農的陳品彤奪得冠軍，並選出亞軍、季軍及優勝共九人。

宋國智夫妻用挑剔的嘴品管風味

宋國智不到廿歲就離鄉到北部工業區工作，多年後，阿嬤生病時，國智爸媽決定強迫讓夫妻兩人回來幫忙阿公種植的田地，好讓阿公也能退休；宋國智帶著妻子返鄉，妻子吃到人生第一口橙蜜香小番茄時驚為天人，夫妻倆用挑剔的嘴做最佳風味品管，成功種出冠軍風味的橙蜜小番茄。

陳品彤與丈夫把田地當孩子孕養

陳品彤則是美濃媳婦，她的丈夫雖然小時候在美濃農村長大，但家裡卻是經營鐵工廠，也是村裡少數非農家子弟；陳品彤曾是護理師，丈夫從職業軍人退伍後。

兩人搬回美濃老家，公婆雖然不希望他們務農，但歷經一番溝通後，從親友手中接過一塊美濃閒置土地，夫妻倆把田地當孩子般孕養，每天用心用愛照顧，打造出生態豐盛的田園秘境，也讓辛苦種出的小番茄能得到評審的肯定。

