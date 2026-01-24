SUPER JUNIOR嗨唱3天 寶藍色高雄應援

因應SJ演唱會，觀光局再啟動房價稽查專案。（觀光局提供）

市府串連4大城市地標及多家知名飯店 同步點亮藍光

SUPER JUNIOR昨起在高雄嗨唱三天，高雄再次以寶藍色燈光全城應援；觀光局估算高雄累計前三年共三八三場演唱會、吸引逾四七三萬粉絲，總產值已突破一五四億元。

前3年演唱會總產值逾154億元

迎接SJ演唱會，市府串連城市地標推出「廿週年SUPER LIGHT燈光裝置」，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等四大城市地標，同步點亮象徵SJ寶藍色燈光；多家知名飯店也各自點亮寶藍色燈，與市府一起全城應援。

在SJ之前，去年也有BLACK PINK、TWICE、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙等國內外知名藝人在高雄舉辦演唱會，高雄也有各式應援，帶頭的就是市長陳其邁。

觀光局續稽查房價 未見哄抬

燈光應援同時，觀光局持續進行房價稽查專案，遏止房價哄抬、保障消費者權益，累計共抽查卅七家業者，均未發現違規。

除了穩定住宿行情，市府各局處照例在交通接駁、商圈活動、餐飲優惠等諸多層面，為歌迷量身設計多款演唱會遊程，尤其是演唱會過後的「續攤」去處，讓歌迷們開心聽歌之外，也能留在高雄、盡情感受與享受高雄。

住宿多4成 商圈業績增2成

觀光局指出，演唱會的全方位貼心配套，吸引外縣市歌迷約七成在高雄過夜，演唱會前後到商圈百貨與各景點參訪，演唱會後到夜市走逛，整體住宿消費大幅提升逾四十％，餐飲消費增長逾十％，商圈夜市各類攤商業績普遍增加二至三成，百貨公司營業額同步明顯成長，去年還有百貨公司全年業績擠進全台第三名。

觀光局統計，前三年共有三八三場演唱會、吸引逾四七三萬粉絲，累計總產值破一五四億元，不但造就高雄演唱會經濟效益，也讓高雄城市人氣攀升、讓國際看到台南灣的熱情。

迎接SJ演唱會，部分飯店業者點亮象徵SJ寶藍色燈光應援。（觀光局提供）

高雄流行音樂中心點亮象徵SJ的寶藍色燈光全力應援。（擷取自陳其邁臉書）

