    屏東蓮霧、蜜棗評鑑 黃國霖、潘志民奪冠

    2026/01/24 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    蓮霧、蜜棗評鑑結果出爐，獲得前三名的得主與縣長周春米合照。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府舉辦二〇二六年全縣優質蓮霧、蜜棗評鑑，東港鎮果農黃國霖勇奪蓮霧組冠軍、高樹鄉果農潘志民獲得蜜棗組冠軍，今年共有蓮霧組三十九組、蜜棗組二十七組農友報名參加，縣長周春米昨頒獎時表示，今年屏東縣蓮霧及蜜棗品質相當好，是年節送禮的最佳選擇。

    專家依外觀等5項目評比選出

    屏縣府農業處表示，果品評鑑由產、官、學三方專家依「外觀」、「重量」、「風味」、「口感」及「包裝設計」等項目進行綜合評比，選出冠軍、亞軍、季軍及優勝五名。

    榮獲蓮霧評鑑冠軍的農友黃國霖說，家族自祖父輩即投入蓮霧栽培，至今已傳承三代，並持續精進栽培方式，包括草生栽培與有機施肥，同時配合農業部推動智慧農業，在田間導入智慧型裝置，可遠端控制灌溉系統，並即時監測溫溼度，面對今年數波低溫寒流，透過智慧監控即時調節田間環境，有效降低落果與寒害風險，穩定果品品質。

    蜜棗評鑑冠軍潘志民說，高樹地區位於水源保護區，具備良好的自然環境，空氣與水質優良，加上今年氣候適宜，使蜜棗品質表現亮眼；在田間管理上，自行製作有機肥料以提升果品風味與植株抗性，並透過嚴格疏果作業「去蕪存菁」，確保每一顆蜜棗都能以最佳品質呈現。

