    生活

    砂石車揚塵 台東馬冬社區居民封路抗議

    2026/01/24 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣馬冬社區居民不滿太平溪疏濬工程砂石車造成揚塵，昨天以車輛擋道封路，警方出面調停才暫時平息。（記者劉人瑋攝）

    台東縣太平溪疏濬工程，近一個多月來，砂石車改走四川路底的馬冬社區，居民抱怨砂石車不按規定道路行駛進入部落，家戶車輛、衣物和屋內到處灰塵及泥巴，抨擊縣府未加強稽查及開單，居民昨天氣得以車輛擋道封路，現場充滿火藥味，警方出面調停才暫時平息。

    馬冬社區居民十多人昨天下午將車輛橫停在四川路正中央，不讓砂石車通行，並強調「這條路從今天開始不准走」，雙方僵持一個多小時，驚動警方到場。

    社區居民表示，砂石車揚起漫天塵土，現在小孩子在家也要戴口罩，濕衣晾屋外不久就如沾泥巴，只能自助洗衣；包商與縣府合約明載，砂石車要走專用道，社區多次反應，縣府人員派員到場稽查，「到底有沒有開罰？」。

    縣府建設處副處長吳哲元表示，太平溪疏濬土方到豐源海岸養灘分二工區且便道於海邊重疊，每工區花費三百萬元用於開道施作與維護，去年五月動工後，便道因颱洪被沖毀四次，廠商一直在停工或修道，其中一段只能單行。

    昨天雙方協調，因該段便道仍需三工作天拓寬為雙向道，完成之後就不再走四川路。

