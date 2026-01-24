基隆勇消詹能傑追晉分隊長 設捐款專戶照顧幼女

基隆許多消防員、警察或義消，昨天先後到設於梵宇天閣會館的詹能傑靈堂拈香致意。（記者俞肇福攝）

市府將頒楷模獎章、消防獎章 爭取靈柩覆蓋國旗及消防旗

基隆市「台北生活家」社區民宅惡火釀二死四傷，四十一歲基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人命喪火場，經由社群及新聞媒體報導，英勇救人形象觸動台灣人心，許多人表達要捐善款給詹能傑的九歲女兒當教育基金。基隆市副市長邱佩琳昨表示，市府將頒發楷模獎章、消防獎章、追晉分隊長職務，爭取靈柩覆蓋國旗及消防旗，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，並全力協助入祀忠烈祠，教育處也會設立「教育儲蓄戶」捐款專款專用，照顧詹能傑九歲女兒的學習權益。

消防署長︰申請入忠烈祠

消防署長蕭煥章廿二日表示，詹能傑的離世，消防署比照過往殉職案例處理詹能傑入祀忠烈祠的申請手續。

此外，蕭煥章指出，詹能傑有一名九歲小孩，根據法規，國家會提供殉職公務員的未成年子女就學費用補助一直到成年。

提供9歲女兒學費補助到成年

詹能傑靈堂設於梵宇天閣會館，基隆市消防局各分隊的消防員、義消都紛紛前往拈香致意，來的打火弟兄個個面色凝重神情肅穆，好多人出來時都紅了眼眶。

打火弟兄、好友拈香紅了眼眶

與詹能傑「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭，曾在七年前與詹同在信義分隊服務，聽到他被救出火場，第一時間就衝到長庚醫院外祈禱，他紅了眼眶感嘆「真想是兩人一起衝進去火場」，「兄弟，你真的太衝了，把自己的小孩、老婆留下來，自己一個人離開，不是很好。」

前基隆市消防局長陳龍輝也在臉書寫下「令人難過，他是優秀的小隊長，救災總是一馬當先，也是優秀的基隆特搜隊與潛水隊員」；基隆義消總隊長曾紀嚴難過地寫下小隊長一路好走。

與詹能傑相識多年的記者劉欣逵以「心如刀割」形容悲痛心情，有許多人紛紛轉貼新聞影片，下面留下各種話語「不捨」！「任務結束一路好走」！「一路好走！英雄」！女同學黃湘絨「懂大家心情，這是我同學，很難過的消息」！

勇消詹能傑英勇救人命喪火場，基隆市各界紛送花籃致敬。（記者俞肇福攝）

基隆市捨己救人的仁愛消防分隊小隊長詹能傑。（記者林嘉東翻攝）

