（彰化）芬園飄來簡體字氣球 駕駛急閃險翻車

簡體字氣球現蹤彰化芬園，車輛險撞釀禍。（黃翊愷提供）

中國氣球擾台？彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷昨天開車行經彰南路五段時，突然有一個紅色空飄氣球擋在車道上，他閃避未撞擊釀禍，卻意外發現氣球綁著寫有簡體字的標語「發揮智能力謀發展」，懷疑是從中國空飄越過台灣海峽來到彰化芬園，消息傳出驚動軍憲警等單位勘查，初步認為並非擾台高空氣球，交由黃翊愷帶回。

黃翊愷指出，他昨天清晨天色微亮外出跑行程，開車行經彰南路五段彎道，前方竟有一個紅色氣球，他嚇得趕緊急轉迴避閃過，車身猛烈晃動，險些翻車。

軍憲警初判非擾台高空氣球

黃翊愷為避免後方車輛撞上氣球或閃避釀禍，立即把車停好後，跑到內側車道將氣球移往路邊，卻見氣球綁著寫有「發揮智能力謀發展」的簡體字布條，底部還印有「禁止烟火」的簡體字，他納悶廣告業者怎麼會用簡體字？懷疑氣球是否為中國空飄來台。

紅球可能從回收場吹過來？

中國氣球可能飄落台灣之說傳出，包括彰化憲兵隊、軍方後備單位與彰化警分局等單位都來芬園查看，勘查氣球是否從中國飛抵台灣；據軍方與警方私下表示，這個紅色氣球與擾台的白色氣球不同，不排除是從芬園附近的回收場，順著風勢及地形等巧合條件飛到彰南路，因此不予收回；警方並拍照存證，由黃翊愷帶回。

簡體字氣球現蹤芬園，地方傳出是從中國空飄來台，軍憲警單位都派員勘查。（記者湯世名攝）

